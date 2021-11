Vous allez bientôt pouvoir réparer vous-même votre iPhone

Partager







Bonne nouvelle: Apple vous permettra de réparer votre iPhone et vous fournira même les instructions et les outils nécessaires pour y arriver.

Les clients qui sont à l'aise n'auront donc plus à visiter une boutique Apple si leur appareil brise. À compter de 2022, l'entreprise fournira des pièces, des outils et des manuels d'instructions pour la réparation des iPhone 12 et 13, puis de certains ordinateurs plus tard.

Comment ça va fonctionner?

Si votre écran se brise, vous pourrez visiter la section de la boutique en ligne prévue pour la réparation libre-service d’Apple et commander les pièces nécessaires. Vous recevrez ensuite, par la poste, un nouvel écran avec les outils nécessaires à son remplacement.

Un manuel de réparation vous sera fourni selon le téléphone.

Et si vous retournez la pièce défectueuse à Apple pour qu'elle soit recyclée, vous recevrez un crédit applicable sur votre prochain achat

Pour le moment, il sera uniquement possible de réparer un écran, une pile et une caméra. À terme, la boutique proposera 200 pièces et outils.

Disponible au Canada?

Au départ, ce nouveau service, nommé Self Service Repair, sera offert uniquement aux États-Unis. Il sera toutefois étendu à d’autres pays au courant de l’année. On ne sait pas quand le service arrivera au Canada.

«En élargissant l’accès aux pièces détachées d’origine Apple, nous offrons à notre clientèle un choix encore plus vaste si une réparation est nécessaire», soutient Jeff Williams, directeur de l'exploitation d’Apple.

«Au cours des trois dernières années, Apple a quasiment doublé le nombre de sites de réparation ayant accès à des pièces détachées d’origine, outils et formations Apple. Nous proposons désormais une option à celles et ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations», ajoute-t-il.

Et la garantie?

Si vous réparez vous-même votre appareil, cela n'en annulera pas la garantie, selon le site TechCrunch, bien qu'il soit possible de l'endommager au cours du processus.

Mais attention: si vous doutez de votre capacité de réparer votre appareil, Apple suggère de rendre visite à un réparateur certifié.

− Avec André Boily