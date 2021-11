Black Friday 2021: jusqu’à 45 % de rabais sur plusieurs gros titres PS5

Partager







Votre patience aura porté fruit, puisque le prix de plusieurs jeux physiques de qualité sur PlayStation 5 a diminué presque de moitié, grâce à une vente qui offre jusqu’à 45 % de rabais sur ceux-ci.

Parmi la sélection, on retrouve l’excellent Spider-Man: Miles Morales, le très apprécié Ratchet & Clank: Rift Apart, l’impossible Returnal et plus encore. Des fois, ça vaut la peine d’attendre un peu!

Voici tous les jeux physiques PS5 qui sont en rabais:

En parallèle, deux ventes majeures sont en vigueur sur la boutique en ligne de PlayStation:

la vente Aubaines de novembre , qui se termine le 19 novembre, où plusieurs titres populaires sont à moins de 10 $, 15 $ et 20 $;

, qui se termine le 19 novembre, où plusieurs titres populaires sont à moins de 10 $, 15 $ et 20 $; la vente PlayStation Indies, qui permet d’économiser jusqu’à 80 % sur plus de 1000 jeux indépendants, en vigueur jusqu’au 1er décembre.

