Du «street food» de la Roumanie est servi à ce resto du Plateau Mont-Royal

Un tout premier comptoir de nourriture de rue roumaine a ouvert ses portes à Montréal et les Montréalais sont déjà sous le charme!

Comme plusieurs le savent, vivre dans une grande ville, c’est pouvoir profiter, à tout moment, de la diversité de l’offre gastronomique. Une fois de plus, Montréal ajoute une corde à son arc grâce à une nouvelle adresse qui s'amuse à servir le meilleur de la Roumanie: les micis.

Cette spécialité qui vient de Roumanie fait fureur en Europe de l’Est. Elle consiste en de délicieuses saucisses faites avec une viande hachée (souvent faite d’agneau, de porc et de bœuf) juteuse, tendre et grillée à la perfection.

Au Mici d’Ici, situé au cœur du Plateau Mont-Royal, les micis sont servis «à la québécoise». Vous les retrouverez en poutine, en sandwich ou en format suçon.

Cette heureuse fusion de cultures s’explique par l’histoire des propriétaires et amis de longue date, Radu et David. L’un est né et a été élevé en Roumanie, et l’autre né et a été élevé à Montréal. Tous deux ont pour mission d’apporter le goût de la Roumanie au Québec. Le pari est réussi.

Agrémentés de moutarde au miel, Dijon ou style baseball, les délices du Mici D’ici seront le choix parfait pour découvrir un peu de la Roumanie. N’hésitez pas à essayer les frites salées à la truffe en accompagnement.

Cette nouvelle adresse s’assure d’ailleurs de mettre de l’avant des produits québécois. Il s’agit donc du mariage parfait. Rendez-vous au Mici d’Ici pour découvrir des saveurs uniques et des ingrédients de qualités (et locaux) à prix abordables.

L’adresse propose une formule take-out qui saura plaire aux personnes qui désirent manger sur le pouce tout en brisant la routine.

Mici d’ici

19, avenue Mont-Royal Est

