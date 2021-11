La Ville de Sherbrooke a un comité exécutif uniquement féminin, une première

Partager







La première mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a présenté un comité exécutif 100% féminin.

Parmi les membres de ce nouveau comité exécutif, deux sont issues de la diversité.

Comme Montréal, Gatineau, Longueuil et Saguenay, Sherbrooke est maintenant dirigée par une femme.

La nouvelle (et première) mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a présenté hier un comité exécutif 100% féminin, une autre première dans l’histoire de la ville.

Les élues Laure Letarte-Lavoie, Annie Godbout, Fernanda Luz et Danielle Berthold ont été nommées dans ce groupe auquel siège également la mairesse.

À ce chapitre, la nouvelle mairesse suit les traces de son prédécesseur. Le dernier comité exécutif de l'administration de Steve Lussier était en effet entièrement féminin, à l’exception du maire lui-même.

Autre bonne nouvelle: deux des élues, Mme Letarte-Lavoie et Mme Luz, sont issues de la diversité.

«En réunissant des femmes qui ont une diversité d’expériences et d’idées autour de la table, je m’assure que nous ferons cheminer les dossiers avec diligence», a écrit la mairesse Beaudin sur sa page Facebook.

Il faut savoir que le comité exécutif, c’est un peu comme le Conseil des ministres à l'échelle municipale.

Vague féminine

Rappelons qu’Évelyne Beaudin, âgée de 33 ans, est devenue la première mairesse de l’histoire de la Ville de Sherbrooke. Elle a obtenu 41,36% des votes, devançant les candidats indépendants Luc Fortin et Steve Lussier.

D'autres grandes villes du Québec, dont Montréal, Gatineau, Longueuil et Saguenay, sont également dirigées par des femmes..