MultiVersus: voilà votre chance de voir Bugs Bunny mettre une bonne raclée à Batman

Partager







Vous avez –pour une raison très obscure– très envie de mettre une bonne raclée à Bugs Bunny ou Shaggy? Eh bien, vous risquez d’être charmé par MultiVersus, le prochain jeu de combat free-to-play de Warner Bros dévoilé ce jeudi.

• À lire aussi: Ridley Scott: Les films de superhéros «sont ennuyeux comme la merde»

• À lire aussi: The Suicide Squad: Superman a failli être le vilain du film

Inspiré largement par Smash Bros et les autres titres du genre, MultiVersus proposera des batailles à un contre un, des duels coopératifs à deux contre deux, ou des affrontements en formule «chacun pour soi» à quatre, dans des niveaux où les plateformes et la verticalité seront à l’honneur.

Cependant, ce qui risque de faire la force du titre développé par Player First Games, c’est l’impressionnant (et très diversifié) éventail de combattants tiré des propriétés de Warner Bros, comme Loony Tunes, Adventure Time, Game of Thrones ou encore l’univers de DC Comics.

Harley Quinn et Jake the Dog pourraient ainsi faire équipe pour combattre un duo formé d’Arya Stark et de Tom et Jerry, et ce, dans une arène comme la Batcave. Oui, ça s’annonce assez spectaculaire.

Chaque personnage aura par ailleurs ses propres habiletés, qui devrait se combiner dynamiquement avec celles des autres protagonistes.

Gratuit, MultiVersus devrait cependant proposer une série d’ajouts payants à la suite de sa sortie, comme le veut la tradition chez les free-to-play. On ne sait d’ailleurs pas encore à quoi ressemblera ce contenu supplémentaire.

Le titre multijoueur, dont la sortie est prévue pour 2022, paraîtra sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

À VOIR AUSSI

s

s