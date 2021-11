Qui sont les six femmes qui poursuivent Gilbert Rozon?

Partager







Sophie Moreau est la sixième femme à avoir déposé une poursuite au civil contre Gilbert Rozon.

Ces poursuites surviennent alors que la Cour d'appel a rejeté en janvier dernier une action collective du collectif «Les Courageuses».

Gilbert Rozon a été acquitté en décembre 2020, à la suite d'un procès intenté par Annick Charette pour attentat à la pudeur et viol.

Une sixième poursuite au civil pour agression et harcèlement sexuel a été engagée ce matin contre l’ancien magnat de l’humour Gilbert Rozon. Voici qui sont les six femmes derrière ces poursuites totalisant maintenant plus de 9 millions de dollars.

Sophie Moreau

La fille de l’humoriste Jean-Guy Moreau a intenté la sixième poursuite au civil contre Gilbert Rozon. Elle lui réclame 1,25 million de dollars.

Jocelyn Malette

Sophie Moreau affirme avoir été victime de harcèlement et d'agressions sexuelles entre 1988 et 1989. Elle était alors âgée de 15 ans et occupait le poste de réceptionniste pour Juste pour rire.

Sophie Moreau faisait partie du collectif «Les Courageuses», qui avait intenté – sans succès – une action collective contre Rozon. Elle avait brisé le silence lors du mouvement #moiaussi, en octobre 2017.

Anne-Marie Charette

La recherchiste Anne-Marie Charette a déposé une poursuite au civil en octobre dernier. Elle réclame 1,3 million de dollars à Gilbert Rozon. Ce dernier l'aurait séquestrée et agressée sexuellement en 1987, alors qu’elle était coordinatrice aux communications pour un groupe d’humoristes.

Elle soutient que Gilbert Rozon lui aurait fait des commentaires «déplacés et désagréables». À un certain moment, on lui aurait demandé d’aller rejoindre M. Rozon dans une chambre d’hôtel pour lui apporter des dossiers. C’est à ce moment que la victime aurait été agressée. Elle a été congédiée peu de temps après.

Annick Charette

En juin dernier, Annick Charette est devenue la quatrième femme à poursuivre l'ex-magnat de l'humour. C'est elle qui lui a valu un procès criminel qui s’est soldé par un acquittement en raison du doute raisonnable.

Photo AFP

Celle qui est aujourd’hui secrétaire générale-trésorière de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN) souhaite que «justice soit faite» et que «les mensonges de [Rozon] soient exposés» afin qu’il paie pour le viol qu’elle dit avoir subi en 1980. Elle lui réclame 1,3 million de dollars.

Danie Frenette

En mai dernier, la comédienne et metteuse en scène a déposé une poursuite au civil contre Gilbert Rozon, lui réclamant 2,2 millions de dollars.

JuK De Montigny / JdeM

Celle qui a travaillé pour l’ancien magnat de l’humour de 1987 à 1990 l'accuse de l'avoir violée et d'avoir profité de la situation pour la harceler.

«Il a utilisé sa position de pouvoir et d’influence dans les sphères artistique, politique et sociale pour approcher et intentionnellement piéger plusieurs victimes, les agressant sexuellement avec l’expectative qu’elles n’auraient pas le courage de le dénoncer», affirme-t-elle dans le document de cour.

Lyne Charlebois

La réalisatrice Lyne Charlebois poursuit Gilbert Rozon pour un viol allégué qui serait survenu en 1982. Elle lui réclame 1,7 million de dollars.

Photo Tzara Maud

«Depuis presque 40 ans, [Mme Charlebois] subit les séquelles de cette agression qui a profondément altéré le cours de sa vie», peut-on lire dans la poursuite civile déposée en mai dernier au palais de justice de Montréal.

Les faits allégués se seraient déroulés chez M. Rozon.

Patricia Tulasne

Une première poursuite au civil a été déposée par Patricia Tulasne en avril dernier. La comédienne réclame à Gilbert Rozon 1,6 million de dollars pour un viol allégué qui aurait été commis en 1994.

Agence QMI

Elle accuse Gilbert Rozon de l'avoir agressée à la suite d’une représentation de la pièce de théâtre Le dîner de cons au festival Juste pour rire.

C’est Mme Tulasne qui représentait «Les Courageuses», dont l’action collective de 10 millions de dollars a été rejetée par la Cour d’appel en janvier dernier.

− Avec les informations de Michael Nguyen, Le Journal