Selena Gomez reste loin des réseaux sociaux pour une bonne raison

Selena Gomez, l’une des personnalités les plus suivies sur Instagram (elle a plus de 268 millions d’abonnés!), a expliqué lors d’une entrevue, pourquoi elle se tient loin des réseaux sociaux.

Elle a eu le déclic il y a 3 ans, puisqu’elle avait l’impression de devoir constamment être présente sur les plateformes. Rappelons que Selena Gomez a déjà été nommée par le passé l'artiste la plus suivie sur Instagram.

«C’est beaucoup trop d’informations. Trop d’éléments de ma vie personnelle qui sont partagés partout et ça devient incontrôlable. J’ai eu l’impression que mes pensées et tout ce que je consommais était partagé par un million de personnes différentes dans le monde, qui pouvaient commenter en bien et en mal.»

Selena Gomez voulait toutefois y aller d’un geste radical et supprimer ses profils des réseaux sociaux, décision qui n’a pas été acceptée par son équipe. La chanteuse est toutefois en paix avec son utilisation des réseaux sociaux aujourd’hui puisqu’elle en revient à une utilisation plus saine. Sa connexion avec le public reste, mais elle n’a plus l’impression que chaque geste de sa journée est scruté. Quand une publication doit être faite, la tâche est confiée à une assistante. Cela a un impact très positif sur sa santé mentale, selon elle.

«Je sens que quitter les réseaux est en grande partie la raison pourquoi je me sens si bien aujourd’hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans la pop culture et ça me rend vraiment heureuse. Peut-être que ça ne rend pas tout le monde aussi heureux mais moi, ça m’a sauvé la vie.»

