The Office: John Krasinski explique pourquoi il a refusé de tourner une scène qui aurait changé la série à jamais

De toute évidence, il faut remercier John Krasinski si le couple formé de Jim et Pam est encore intact à la fin de la dernière saison de The Office.

Dans un témoignage publié dans le nouveau livre Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office, l’interprète de Jim Halpert mentionne qu’il a carrément refusé de tourner une scène qui aurait assurément mis en péril la relation des deux inséparables.

La séquence en question aurait pris place dans l’épisode After Hours de la saison 8 et aurait vu Jim tromper Pam avec la remplaçante de cette dernière chez Dunder Mifflin, Cathy Simms, alors que la paire était en voyage d’affaires en Floride.

Cependant, au moment de lire le scénario, Krasinski aurait catégoriquement refusé de tourner la scène en question, qui aurait pu selon lui entacher à jamais l’héritage de la série, rapporte le New York Post. L’acteur se serait alors directement plaint au créateur de la comédie, Greg Daniels.

«C’est la seule fois où je me souviens avoir mis mon poing sur la table... Je me rappelle avoir dit des choses que je n’aurais jamais pensé dire auparavant, comme "Je ne vais pas la tourner"», s’est-il remémoré.

Selon Krasinski, la scène aurait pu avoir pour effet d’aliéner les fans de la série, qui auraient alors bien pu décider de ne simplement plus la regarder.

«Je crois qu’il y a un seuil jusqu’auquel tu peux pousser notre public. Ils sont tellement dévoués. Nous leur avons montré un si grand respect. Mais il y a un moment où si vous les poussez trop loin, ils ne reviendront jamais. Et je pense que si tu montres Jim tromper [Pam], ils ne reviendront jamais», a insisté le comédien.

Heureusement, Greg Daniels a fini par entendre raison et écouter Krasinski. Cela dit, le créateur a tout de même insisté pour que la relation entre Jim et Pam soit mise en danger dans les dernières saisons de The Office, question de déboussoler un peu les téléspectateurs.

«Ils étaient très à l’aise avec la série et j’avais besoin de les inquiéter que j’allais peut-être leur donner une mauvaise fin pour qu’ils soient heureux quand j’allais leur donner une bonne fin», a détaillé le créateur.

Compilé par l’interprète de Kevin Malone, Brian Baumgartner, et le producteur exécutif Ben Silverman, le livre Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office, qui retrace l’histoire de la série culte, est en vente depuis la mi-novembre.

