TikTok part en guerre contre les défis dangereux: en voici 6 des pires

TikTok souhaite s'attaquer aux défis dangereux auxquels certains de ses utilisateurs participent.

Des quelque 5400 adolescents interrogés par la plateforme, 0,3% auraient déjà pris part à un challenge «très dangereux».

«Skull Breaker Challenge», «Milk Crate Challenge», «Bright Eye Challenge»: les exemples de défis pas brillants sont nombreux.

«Skull Breaker Challenge», «Milk Crate Challenge», «Bright Eye Challenge»: non, on ne trouve pas seulement des chorégraphies ou du lip sync sur TikTok. Certains utilisateurs y relèvent des défis pas trop brillants et dangereux. TikTok aurait justement décidé de s'attaquer à cette tendance, selon un nouveau rapport.

Des quelque 5400 adolescents interrogés dans le cadre d'un sondage mené auprès de 10 000 personnes à travers le monde, 0,3% auraient déjà pris part à un challenge «très dangereux».

Dans le cadre de cette enquête, TikTok s'est intéressé aux hoax challenges, une «sous-catégorie spécifique de défis dangereux». Ces défis «conçus pour être effrayants et traumatisants [...] peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale».

La plateforme de partage de vidéos a également tenté d’en savoir plus sur les défis liés à des cas de suicide ou à de l’automutilation (suicide and self-harm hoax challenges).

Dans certains cas, d'ailleurs, lorsqu'un utilisateur tente de rechercher des mots-clés menant à certains défis dangereux, TikTok donne des conseils pour distinguer les faux défis des vrais, en plus de fournir un numéro où les personnes qui souhaiteraient se faire du mal peuvent appeler.

Voici six exemples de défis pas brillants qui peuvent être dangereux pour quiconque tente de les relever à la maison:

Le Skull Breaker Challenge

D’abord, trois personnes se tiennent côte à côte. La personne du milieu doit sauter dans les airs, alors que les deux autres frappent ses pieds pour la faire tomber sur le dos. Certains tombent tête première, d’où le nom skull breaker (casseur de crâne).

Le Milk Crate Challenge

Ce défi semble anodin, mais il s'avère hautement risqué. Une personne doit escalader une pyramide formée de caisses de lait en plastique (comme celles qu'on accroche derrière un vélo). Certains médecins affirment que c’est plus dangereux que de tomber d’une échelle.

Le défi de la #route112

L’ancienne mine Lac d’amiante, à Thetford Mines, au Québec, est revenue dans l’actualité ces derniers mois. Des tiktokeurs se filment en se rendant sur une portion dangereuse de la route 112, qui, il y a une douzaine d’années, s’est affaissée à la suite d'un glissement de terrain.

Dans certaines vidéos publiées avec le mot-clé #route112, TikTok a d’ailleurs ajouté un avertissement prévenant que «l’action de cette vidéo peut entraîner des blessures graves».

L'Outlet ou Penny Challenge

Non, ce n’est pas une bonne idée de glisser un sou derrière un chargeur branché dans une prise électrique. Très mauvaise idée: vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Le Bright Eye Challenge

Le défi consiste à mélanger des produits dans un sac (comme du javellisant, du désinfectant à main et de la crème à raser) et à déposer le sac sur un œil pour qu’il change de couleur. Évidemment, ça ne fonctionne pas, et jouer avec des produits chimiques ou les approcher de ses yeux est une très mauvaise idée.

Le Throw It in the Air Challenge

On pourrait traduire le nom de ce défi par: «lance-le dans les airs». Mais que ce soit en anglais ou en français, lancer des objets au-dessus de sa tête n’est jamais une bonne idée, surtout s'il s'agit de paniers de basketball, de chaises de bureau ou de béquilles.

En terminant, on vous suggère d'y penser à deux fois avant de relever un défi dangereux. Ça ne vaut jamais la peine...

