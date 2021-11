Tout le monde haït Jake Gyllenhaal à cause d’un foulard et d’un très long clip de Taylor Swift

Partager







Du jour au lendemain, Jake Gyllenhaal est passé d’être un des acteurs les plus aimés d’Hollywood à être l’ennemi public numéro un des admirateurs d’une des chanteuses les plus populaires sur terre...

• À lire aussi: Ces célébrités qui se lavent, et celles qui ne se lavent pas

Et tout ça à cause d’une maudite écharpe et d'un nouveau vidéoclip d’une vieille toune.

Comme toute histoire qui mérite qu’on la raconte, celle-ci débute avec une citation du poète chilien Pablo Neruda.

«L'amour est si court, l'oubli si long.»

C’est sur ces mots du héros communiste que débute le court métrage accompagnant la nouvelle version de la pièce All Too Well de Taylor Swift. La pièce est parue pour la première fois en 2012 sur l’album Red de Swift, mais cette dernière l’a réenregistrée récemment pour une question de droits d’auteurs.

Dans la vidéo de 15 minutes, on peut voir une histoire passée par toutes les étapes, du début jusqu'à la toute fin, quand le monsieur la cr*sse là. Après plusieurs années, on peut voir que la femme du regretté couple a transformé leur triste histoire en roman, alors que lui semble regretter sa décision.

Sans oublier le foulard.

Au début de la pièce, Swift parle d’un foulard qu’elle aurait oublié chez la sœur de l’homme. Et à la fin de la chanson, elle mentionne que son ex a conservé le foulard en souvenir d’elle et de son innocence.

Réalité ou fiction?

En tout cas, ce que l’on sait, c’est que le couple mis en vedette dans le clip ne serait pas tout droit sorti de l’imagination de la très talentueuse Taylor.

Plusieurs indices nous portent à croire que l’histoire serait inspirée d’une courte relation que la chanteuse aurait vécue avec M. Gyllenhaal en 2010, alors qu’il avait 30 ans et Taylor 20 ans.

Écharpe belle hallelujah!

Depuis la parution du clip sur le web vendredi dernier, les fans de Swift interpellent sans arrêt l’acteur pour qu’il rende le maudit foulard à celle dont il aurait brisé le cœur il y a 11 printemps.

Cependant, l’emplacement actuel de l’accessoire hivernal demeure un mystère.

Maggie, la soeur de Jake, a déjà affirmé en entrevue dans le passé qu’elle n’avait aucune idée d’où se trouvait le foulard.

Quant au principal intéressé, que pense-t-il de toute cette saga?

Selon ce qu’un de ses proches a raconté à E! News, il ne s’en fait pas trop.

«Jake se fout de tout ça. Il ne porte pas attention aux potins et à toutes ces niaiseries-là. Il est plutôt concentré sur sa propre vie. Il ignore le reste.»

Si vous souhaitez immortaliser ce moment important de la culture populaire, vous pouvez vous procurer une réplique du foulard sur le site internet de Taylor Swift pour 35 dollars américains.

Aussi sur le Sac:

s

s