8 boissons et gâteries des Fêtes à essayer pour patienter jusqu'à Noël

La période la plus magique de l’année mérite d’être agrémentée de petites douceurs.

Plusieurs commerces proposent déjà des boissons et des gâteries qui promettent de vous aider à patienter jusqu’aux Fêtes.

Lait de poule, canne de bonbon, pain d’épice et une bonne dose de crème fouettée vous attendent.

Voici donc 8 boissons et gâteries des Fêtes pour patienter jusqu'à Noël:

Cette nouveauté saisonnière saura attirer les curieux. Il s’agit d’un chocolat chaud épicé grâce à un sirop maison qui comporte un soupçon de chili et des épices. Il est d’ailleurs disponible en format mocha pour ceux qui refusent de se passer de caféine.

Plusieurs localisations

Ces délicieuses (et très belles) danoises de cette adresse d'Hochelaga consistent en un crémeux aux canneberges et une crème pâtissière au sapin. À essayer absolument.

2009, avenue de Lasalle, Montréal

Pour une année de plus, Tim Hortons ajoute à son offre des chocolats chauds à la canne de bonbon avec crème fouettée. Vous avez le choix de le prendre avec du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Dès le 29 novembre, vous pourrez déguster cette boisson de Noël avec les fameux Tim Biebs.

Plusieurs localisations

• À lire aussi: Starbucks annonce la date de sortie de son menu des Fêtes 2021

Les breuvages de Noël sont de retour chez Starbucks. Quatre incroyables boissons sont proposées dont le latté au biscuit au sucre et boisson à l’avoine, le latté au caramel brûlé, le mocha à la menthe poivrée et le latté praliné au marron. Vous pouvez aussi goûter la magie des Fêtes dans le cold-brew et américano à la crème irlandaise.

Plusieurs localisations

Une saveur réconfortante et nostalgique se retrouve dans ce matcha absolument unique. Rehaussé de notes de vanille et de cannelle épicée, ce nouveau classique des fêtes est tout simplement délicieux. La saveur à la canne de bonbon est aussi disponible pour un latté à la menthe fraîche.

Plusieurs localisations

Fraîchement préparées, les brioches à la cannelle du café Troisième Tasse sont tout simplement décadentes et... gigantesques! C’est la gâterie parfaite à partager pour se mettre dans l’esprit du temps des Fêtes.

1800, rue Sainte-Catherine Est

La boulangerie Le Pain dans les voiles s’amuse à proposer une concoction unique tous les mois. Ce mois-ci, découvrez ce pain compact au chocolat et aux griottes. Il s’agit du parfait mélange d’acidulé et de sucré. Le pain est disponible à la boulangerie de Villeray.

357, rue de Castelneau Est

Aussi beaux que bons, ces biscuits au sucre avec bonbons sont la dose de festif qu’il vous faut en attendant les Fêtes.

4621, rue Notre-Dame Ouest

