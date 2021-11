Black Friday : tout ce qu’il faut savoir sur l’offre du IKEA

Partager







Pour une deuxième année consécutive, IKEA propose une offre Black Friday complètement différente de ce à quoi les gens sont habitués.

Toujours dans le but de devenir une entreprise complètement circulaire qui a un effet positif sur le climat, IKEA organise le Vendredi fou (Black Friday) écolo!

En gros, ça veut dire qu’il n’y aura pas de gros rabais sur la nouveauté où vous devez jouer du coude pour mettre la main sur un produit convoité.

Les offres du Vendredi fou de IKEA tournent plutôt autour de l’économie circulaire.

La première offre est un 25% de réduction additionnelle dans la section «Tel quel» du 26 au 29 novembre. Si vous ne connaissez pas le Tel quel du IKEA, il s’agit d’une section tout près des caisses où se retrouvent à prix réduit les démonstrateurs du magasin, les retours ou les articles en fin de série. C’est toujours avantageux, Vendredi fou ou non, d’aller voir dans cette section avant d’acheter neuf, pour voir si votre item s’y trouve. Pour profiter du 25% additionnel, vous devez être membres IKEA Family. L’inscription est gratuite en passant.

La deuxième offre Vendredi fou de IKEA consiste à offrir un bon d'une valeur de 25 $ pour tout achat de 150 $ ou plus aux clients qui participeront à la collecte de meubles à donner et de produits électroniques à recycler. Au lieu de les mettre à la rue le jour des gros objets ou de les envoyer à l’écocentre, allez porter vos meubles et appareils électroniques légèrement usagés à un magasin IKEA participant le 27 novembre entre 10h et 16h. Vous recevrez un bon d’achat en échange qui sera valide jusqu’au 4 décembre.

Les amateurs de boulettes suédoises du IKEA seront bien heureux de la troisième offre Black Friday du IKEA. Du 20 au 29 novembre, si vous achetez un sac de boulettes de légumes HUVUDROLL, vous aurez droit à 50% de rabais sur le deuxième. C’est le moment de tester ces fameuses boulettes en version végé!

Finalement, la dernière offre du Vendredi fou écolo de IKEA est une invitation à un atelier virtuel gratuit pour apprendre comment prolonger la vie de ses articles IKEA préférés. Un expert IKEA expliquera comment prendre soin de ses articles et comment les réparer et les mettre au goût du jour. L’atelier est réservé aux membres IKEA Family et ceux qui seront présents à cette activité recevront un bon de réduction de 25 $ sur un achat de 150 $ ou plus. L’atelier a lieu le 25 novembre prochain à 17h30 en français ou à 19h30 en anglais. Vous devez vous inscrire en ligne!

Vous savez maintenant absolument tout sur l’offre écolo du Black Friday de IKEA en 2021!

