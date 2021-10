Cet outil étrange promet une ligne d'eye-liner parfaite à tout coup

Partager







Tracer une ligne d’eye-liner est un art qui peut mettre la touche finale parfaite à son maquillage ou...le gâcher. Ce nouvel outil, que l'on voit les gurus beauté tester depuis quelque temps, pourrait complètement changer la donne : la baguette Guidewand par Guidebeauty Cosmetics.

• À lire aussi: 7 produits de beauté d’été qui sont parfaits pour l'automne

À première vue, on dirait un stylo de calligraphie. La base est large et faite pour une manipulation facile. Que l'on soit experte ou débutante en la matière, il sera possible de créer des looks dignes des grands artistes maquilleurs. La compagnie Guidebeauty se fait un devoir de rendre accessibles et simplifiés les gestes beauté que l'on répète jour après jour.

L’embout est flexible et long, pour aller dans chaque angle que l'on souhaite lui donner. Il est fait de silicone facile à nettoyer. Simplement tremper cette baguette magique dans un petit pot d’eye-liner, offert en noir ou en brun.

Les youtoubeuses beauté comme Becky Hill, The Anxiety Willow et RoseandBen sont toutes conquises. La Guidewand a même gagné un prix des O-wards de la beauté de l'équipe d'Oprah Winfrey.

Que l'on veuille un oeil-de-chat intense ou encore quelque chose de plus naturel, comme une mince ligne brune au ras des cils, cet outil peut venir simplifier notre routine beauté le matin.

Un produit à ajouter à notre trousse de maquillage ou à offrir pour Noël à son ami.e toujours à l’affût des dernières tendances beauté.

Où se procurer la Guidewand:

1. Guide liner duo, 50$ sur Guidebeauty

ACHETER ICI

2. DUPE Guide eye-liner duo, 30$ sur Amazon

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

Les morts à Disney World

s

BFF Challenge avec Ludovic Rolland-Marcotte et Ludivine Reding