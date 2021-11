Comment trouver une PS5 pour Noël

Partager







Vous avez eu l’idée de génie de procurer à votre douce moitié, votre progéniture ou peut-être même vous-même une PlayStation 5 pour Noël. Bravo, c’est une excellente console et un choix qui fera assurément des heureux.

• À lire aussi: Comment choisir un téléviseur pour votre nouvelle console PS5 ou Xbox Series X/S

• À lire aussi: Meilleurs jeux de PS5: la sélection de Pèse sur start

Avant de devenir la vedette de votre échange de cadeaux, vous aurez toutefois un petit (gros) défi à surmonter: trouver une PS5 à l’approche du temps des Fêtes, alors que la console de Sony, autant en version numérique que Blu-ray, semble aussi rare que les déchets organiques du souverain de l’Église catholique.

Donc, comment fait-on pour réussir à acheter une PS5 pour Noël? Voici quelques trucs qui vous aideront à mettre toutes les chances de votre côté lors de votre grand périple.

Pour trouver une PS5

Appelez en magasin et, lorsque vous êtes sur place, parlez à un commis

Effectivement, la PS5 était introuvable directement en magasin à son lancement l’an dernier. Cependant, au fil des mois, la console est de plus en plus distribuée en boutique sans que les détaillants ne l’annoncent nécessairement haut et fort sur le Web.

La solution, donc? Appelez en magasin et demandez simplement si la succursale en question a des PlayStation 5 en stock. Ça semble un peu simpliste dit comme ça, mais plusieurs ont eu de la chance de cette manière. Si la console n’est pas en stock, demandez à quel moment la boutique en question reçoit habituellement ses livraisons de PlayStation 5 et rappelez à ce moment. Si vous habitez proche, c’est aussi une bonne idée de vous rendre directement sur place.

Et évidemment, si vous passez en magasin pour acheter un jeu ou un accessoire, prenez le temps de parler à un commis pour lui demander si la PS5 est en stock... vous pourriez bien décrocher le gros lot en même temps!

On retrouve des PS5 de cette façon tout particulièrement chez GameStop (anciennement EB Games) et Pharmaprix, mais des internautes auraient également eu de la chance récemment chez Best Buy et Walmart.

Cela dit, chaque succursale peut avoir des consignes différentes. Certaines ne donnent pas ce genre d’information au téléphone, d’autres utilisent plutôt une liste d’attente pour distribuer les consoles, il faut donc être compréhensif et prêt à s’adapter.

Peu importe la situation, une règle d’or s’applique toutefois partout: soyez gentil et patient avec les commis! Ils font leur travail du mieux qu’ils peuvent et méritent tout votre respect.

Suivez les bons comptes sur Twitter

Ça peut sembler évident, mais la plupart des détaillants canadiens qui vendent la PS5 font une annonce sur Twitter quand de nouveaux stocks sont mis en ligne.

Petite précision, d’ailleurs: certaines enseignes généralistes, comme Walmart et Best Buy, ont un compte spécial dédié aux jeux vidéo. C’est celui-là qu’il faut suivre! Voici quelques exemples de pages auxquelles vous abonner:

Cela dit, vous gagnez également à suivre le compte de Twitter de quelques internautes passionnés qui se spécialisent dans le repérage de PS5 et plus largement des bonnes offres gaming au Canada. Ceux-ci ont même parfois vent de certaines livraisons avant même que les magasins concernés l’annoncent eux-mêmes! À surveiller, donc:

Joignez des serveurs spécialisés sur Discord

Dans le même ordre d’idées, certains forums sur Discord se veulent d’excellentes ressources pour repérer les nouveaux stocks en ligne ou les apparitions en magasin.

Par exemple, le serveur PlayStation Canada Gaming est un indispensable que vous pouvez facilement rejoindre. Il suffit ensuite d’activer les notifications pour la chaîne «restocks» et de laisser la communauté faire de la magie.

Abonnez-vous aux alertes de NowInStock

Connaissez-vous le très bon outil qu’est NowInStock? Il s’agit d’un site Web qui surveille de minute en minute les stocks du produit de votre choix... comme la PS5! Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez recevoir des alertes sur votre navigateur, par courriel ou sur mobile dès que l’article que vous surveillez est de nouveau offert.

Autrefois l’une des meilleures façons de repérer une PS5 sur le Web, NowInStock n’est certes peut-être plus l’outil par excellence un an plus tard. Non seulement il ne suit pas tous les détaillants qui vendent la console au Canada, mais manque souvent de nouveaux ensembles mis en vente par certaines enseignes.

Bref, il n’est pas infaillible... mais comme il est toujours mieux de mettre toutes les chances de son côté, nous recommandons toujours de s’abonner aux alertes de NowInStock.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez accéder ici à la page dédiée à la PS5 au Canada, qui suit les stocks de Best Buy, de Walmart et d'Amazon.

Assurez-vous que les informations que vous détenez concernent les détaillants canadiens... et non américains

Voyez-vous, Walmart et Best Buy ont des magasins au Canada... mais aussi aux États-Unis. Or, dans la très grande majorité des cas, les stocks de PS5 ne sont pas mis en vente en même temps des deux côtés de la frontière.

Par conséquent, si vous suivez la page Twitter de Walmart aux États-Unis et que celle-ci annonce de nouveaux exemplaires pour midi et que Walmart Canada les met plutôt en vente à 11h... vous allez passer tout droit. En d’autres mots, fiez-vous toujours aux informations partagées par les pages canadiennes des détaillants.

Pour réussir à acheter une PS5 en ligne lorsqu’elle est en stock

Créez-vous un compte à l’avance sur le site des détaillants

Mise en situation: vous avez 35 secondes pour ajouter la PS5 à votre panier virtuel et conclure la transaction avant que tous les stocks soient écoulés. Ne serait-il pas merveilleux d’avoir déjà un compte actif sur le site du détaillant en question afin de sauver de précieuses secondes? Poser la question, c’est y répondre, ce qui nous amène à notre prochain point.

Préparez vos informations de paiement et de livraison à l’avance

Chez la plupart des détaillants, il est possible de sauvegarder vos informations de paiement et votre adresse de livraison. En le faisant à l’avance, ici aussi, vous sauverez du temps lorsque viendra le moment de compléter votre commande. En ce sens, ça vous permettra aussi de vous assurer que le magasin accepte bel et bien votre mode de paiement favori.

Assurez-vous qu’il y a suffisamment de «place» sur votre carte de crédit si vous payez de cette façon

Ça peut sembler niaiseux dit comme ça, mais vous ne la trouverez pas drôle si vous arrivez à mettre enfin la main sur une PS5... et que votre paiement est refusé.

Liste des magasins où la PS5 est habituellement vendue au Canada

À VOIR AUSSI

s

s