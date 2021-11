Insultes échangées dans la presse: Rod Stewart révèle qu'Elton John et lui ne se parlent plus

Partager







Rod Stewart refuse de collaborer un jour avec Elton John.

Rod Stewart a admis ne plus parler avec Elton John des suites d’insultes échangées dans la presse.

En 2018, l’interprète du titre Baby Jane avait qualifié la tournée d’adieu de son homologue de «puant l’argent» et, depuis, les hostilités n’ont fait que se multiplier.

L’interprète du titre Rocketman avait répliqué dans son autobiographie, expliquant qu’il n’accepterait pas les leçons «en rock and roll de quelqu’un qui a passé la plupart de la dernière décennie à reprendre les titres du Great American Songbook ou bien de faire des chansons de Noël».

Rod a révélé cette année qu’Elton et lui avaient fait la paix mais que leur amitié en avait souffert.

Quand on demande à Rod s’il souhaite collaborer avec Elton, il a répondu à AP: «Impossible. L’Écosse a plus de chance de remporter la Coupe du Monde que cela n’arrive. On ne se parle pas. Si on le fait, c’est seulement par la presse».

Il a ajouté: «Dès lors que je dis quelque chose, la presse le relaye. Quand c’est lui, c’est pareil. Je crois que je n’ai même plus son numéro. Cette dispute a duré des années mais nous nous adorons. Je crois que nous avons appris à vivre l’un sans l’autre».

