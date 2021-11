L'entreprise Dynamite vend maintenant des vibrateurs

Partager







«Le pompier», «le surfeur», «le milliardaire»: il s'agit de modèles de vibrateurs que l’entreprise montréalaise Dynamite vend maintenant. Manifestement, la compagnie a décidé d’ouvrir ses horizons cet été!

Le détaillant de mode féminine, qui possède aussi les magasins Garage, offre donc à sa clientèle la chance de s’épanouir davantage dans la chambre à coucher – ou tout autre endroit approprié, bien sûr – avec l’arrivée sur son site web et dans certaines boutiques des vibrateurs Smile Makers.

Sur le site web de la compagnie, dont le public cible principal est les jeunes femmes, il est même possible de répondre à un court jeu-questionnaire afin de connaître le vibrateur parfait pour son plaisir personnel, parmi les cinq choix aux noms imaginatifs: le pompier, le pro du tennis, le surfeur, le milliardaire et l’amant français, tous détaillés à 74,95$.

Il n’y a pas d’image explicitement sexuelle sur les produits vendus et les vibrateurs eux-mêmes n’ont pas une forme phallique conventionnelle, voire aucune.

Les produits «sont à la vue de tous, tout près de la section lingerie», nous a mentionné au téléphone une employée qui travaille sur place et qui requiert l’anonymat.

Il est d’ailleurs possible de les essayer (avec les mains) pour en connaître davantage sur le toucher et la sensation, puisqu’ils sont tous différents les uns des autres; l’un simule le sexe oral et un autre est spécialement fait pour les personnes dites clitoridiennes, par exemple.

Bon magasinage!