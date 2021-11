Les 10 articles mode que tout le monde voudra se procurer au Vendredi fou

Partager







Le Vendredi fou (Black Friday) est le moment de l’année où les rabais sont extravagants, alors c'est l'occasion d'économiser sur les cadeaux de Noël et se gâter un peu.

Occasion encore plus parfaite si vous en profitez pour magasiner dans le confort de votre salon, tout en accumulant des milles grâce au Programme de récompense AIR MILES®.

En vous rendant sur airmilesshops.ca, vous aurez accès à des rabais et des avantages exclusifs, ce qui vous permettra de régler votre magasinage des Fêtes et vos courses habituelles. On y retrouve une foule de magasins qu'on adore, comme lululemon, Little Burgundy, Mejuri et encore plus!

On vous présente donc 10 articles mode incontournables que tout le monde s'arrachera lors du Vendredi fou 2021!

lululemon

Le Black Friday est le moment parfait pour vous procurer le legging «le plus populaire de TikTok». Il suffit de l'essayer pour comprendre l’engouement pour ce legging offert en 29 couleurs et motifs. Un morceau que l'on veut porter absolument tous les jours!

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Aldo

Le modèle Maple d'Aldo est celui qui a été adopté à l’unanimité par les influenceuses mode d'Instagram. De plus, la semelle «tracteur» est tout indiquée pour nous aider à marcher sur le sol gelé. On les choisit en noir pour un look classique ou en brun pour être dans la tendance du moment!

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Si tu n'es pas déjà adepte, le modèle Ribcage de Levi’s sera ton nouveau mantra: un jeans droit à taille haute avec un tissu de qualité, c'est un oui pour la vie! On le commande immédiatement dans toutes les teintes.

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Mejuri

Les bijoux intemporels sont les touches de finition parfaites de nos tenues. La bague Twist de Mejuri est la plus commandée sur le site Web du détaillant de bijoux luxueux, mais abordables. Offerte en or blanc ou or jaune, elle se fera discrète et élégante.

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Frank And Oak

Cette robe imprimée de Frank And Oak est passe-partout: en hiver, on l’agence avec une grosse laine et des bottes, alors qu'en été, elle est parfaite avec des espadrilles blanches. On vient de trouver notre petite robe des Fêtes!

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Une bonne paire de lunettes de soleil nous suivra toute une vie. On achète donc à moindre prix le modèle Club Master de Ray-Ban lors du Black Friday. À porter été comme hiver pour protéger nos yeux des rayons. Unisexe, il s'agit du cadeau de Noël qui fera assurément plaisir à son chum ou sa blonde.

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Sheertex

Les collants Sheertex sont reconnus pour être les plus résistants sur le marché: aucun trou, aucune maille, aucun souci. C’est l’idéal pour éviter une anecdote gênante lors du party de Noël. On profite des rabais pour en avoir quelques paires en réserve!

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Nike

Les Nike Air Force 1 ’07 blanches sont sans contredit passées au rang des essentiels à avoir dans sa garde-robe. On les agence avec toutes nos robes, des plus simples aux plus chics. Le Vendredi fou est vraiment le moment idéal pour se procurer des pièces intemporelles, sans casser sa tirelire!

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Alo Yoga

Pour rester au chaud avec style, cette veste vous suivra partout! Le côté cocon se marie à l’aspect passe-partout de cette veste offerte dans de nombreuses couleurs. Ta sœur frileuse sera ravie de retrouver ce cadeau sous le sapin!

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

Dr. Martens / Little Burgundy

Aucun compromis cet hiver: on garde ses pieds bien au chaud grâce aux Dr. Martens doublées et du même coup, on élève notre style d'un cran!

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR OBTENIR DES MILLES ET ACHETER ICI

L'abonnement au Programme de récompense AIR MILES® est gratuit. En vue du Vendredi fou, obtenez 20 fois les milles du 25 au 29 novembre – et 15 fois les milles au pré-Black Friday du 19 au 24 novembre et à l'après du 30 novembre au 5 décembre. Vous n'avez qu'à vous connecter au airmilesshops.ca, naviguer et magasiner pour accumuler des milles. Bon magasinage!