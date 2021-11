Les défaites du CH: Voici les 13 meilleurs gazouillis sur la défaite d'hier soir

Partager







On n'est plus capables de voir le Canadien perdre et on pense que vous aussi. 6-0 contre les Pingouins hier, c’était juste pénible à regarder. Personnellement, j’ai arrêté d’écouter la partie après le quatrième but des visiteurs et je suis allé écouter les meilleurs moments des séries de l'an passé. Question de me remonter le moral un brin.

Pour nous remonter le moral à tous et rire un bon coup, parce qu’après tout vaut mieux en rire qu’en pleurer.

• Pour vivre un peu dans le passé: 17 moments magiques qui ont rendu le parcours du Canadien inoubliable pendant les séries éliminatoires 2021

• Parce que Phillip nous manque: Phillip Danault publie un message émotif d'adieu aux fans

Voici les meilleurs gazouillis qu’on a pu trouver en réponse à la défaite du CH hier soir.

Nothing gives me great please then seeing the toilet seats lose 😂😂 pic.twitter.com/jcC7LE9iwU — L0N3W0LF11681 (@jdwolfman11681) November 19, 2021

COLE CAUFIELD WOKE UP FEELING DANGEROUS 🔥🔥🔥



ZERO GOALS 😈😈😈

ZERO ASSISTS 🥶🥶🥶

ZERO POINTS 💯💯💯

-2 💦💦💦

1 SHOT ON GOAL 😫😫😫



CALDER TROPHY LOCK??????????????? — Blue N White (@TheBlueNWhite) November 19, 2021

Moi avec Ducharme et Burrows🔵⚪🔴 pic.twitter.com/sBGGYPaCwx — Alfredo Rios (@papa_rios1) November 19, 2021

• À lire aussi: Les plus belles moustaches du Canadien en gros plan

Me in 2060 when the habs finnaly annouce a rebuild pic.twitter.com/U697eXt1Gy — Alex (@AlexR2196) November 19, 2021

Im not a Canadian fan but he'll naw bruh 😂😂 pic.twitter.com/MPg1qcd93e — Justin FeGoat Burner (@Garps_Grandson) November 19, 2021

I hope it happens. pic.twitter.com/SQdJl0FNtA — Brian B. ブライアン (@brianb_1085) November 19, 2021

Sondage Êtes-vous écoeuré des déboires du CH? OUI ! On veut un premier choix au repêchage Partagez votre résultat sur Facebook

Pour faire comme moi et vivre dans le passé:

s

s