Rabais de 100$ sur le nouveau Pixel 6 de Google à ne pas manquer

À peine lancé, le téléphone intelligent Pixel 6 de Google profite déjà d'un solde de 100$! C’est une offre à ne pas manquer.

Le modèle en question est le 128 Go, en couleur Stormy Black. On rappelle que ce téléphone de Google est sorti en octobre dernier.

Le Pixel 6 est muni d’un écran OLED FHD+ de 6,4 pouces protégé par un verre Gorilla Glass Victus courbé en bordure et qui a un taux de rafraîchissement variable entre 90 et 120 Hz. Le téléphone prend en charge deux objectifs: un grand-angle de 50 mégapixels et un 12 mégapixels ultra grand-angle.

Il possède une mémoire vive de 8 Go, une puce Titan M2 dédiée et dispose d’une pile puissante permettant jusqu’à 48 heures d’utilisation.

Habituellement affiché à 799$, le Pixel 6 de Google a un rabais de 100$ et est vendu à 699$ en ce moment.

Pour commander le téléphone Pixel 6 de Google 128 Go en couleur Stormy Black, c’est par ici.

