«Too All The Boys I've Loved Before» : une série dérivée des films est annoncée

La trilogie de films «À tous les garçons que j’ai aimés» (V.F de Too All The Boys I've Loved Before) aura une série dérivée mettant en vedette Anna CathCart, Kitty!

La plateforme Netflix a annoncé lundi que l’on pourra suivre les aventures de la plus jeune sœur, Covey. En effet, «XO, Kitty», racontera les histoires de la soeur qui partira à l’autre bout du monde pour retrouver son amoureux, avec qui elle vit une relation longue distance. Covey est celle qui a envoyé toutes les lettres d’amour de sa grande sœur Lana à ses prétendants dans la trilogie de films «À tous les garçons que j’ai aimés». Elle se rendra vite compte que l’amour consiste en bien plus que des mots!

« Je vous parie que vous pensiez que l’histoire était terminée, qu’il n’y avait plus de lettres d’amour...

Mais il y a une sœur, Covey, – certains l’appellent leur favorite – pour qui l’histoire d’amour ne fait que commencer.

Restez à l’affût! XO, Kitty »

Ce que l’on sait jusqu’à présent

La série aura 10 épisodes de 30 minutes, co-écrits pas Jenny Han et Sascha Rothchild.

Anna CathCart, 18 ans, est la seule actrice des films originaux confirmée pour la série. Toutefois, nous ne serions pas surpris d’une apparition de Lana Condor (Lara-Jean) et Janel Parrish (Margot Covey), pour réunir les trois sœurs

L’idée de faire une série sur Kitty a toujours été dans un coin de la tête de l’auteur Jenny Han, qui évoque que Kitty est complètement différente de ses deux sœurs et c’est ce qui apportera une touche de folie à la série.

On a hâte d’en savoir plus! D’ici là, c’est le temps idéal pour marathon des films, sur Netflix!

