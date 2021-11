Voici où on trouve le moins de gens vaccinés contre la COVID-19 au Québec

Partager







L'écrasante majorité des Québécois de 12 ans et plus sont considérés comme «adéquatement protégés» contre la COVID-19. Les récalcitrants ne sont pas divisés de manière égale à travers le Québec : voici les sous-groupes où le taux de vaccination est le plus faible.

• À lire aussi: Des récalcitrants vont enfin se faire vacciner contre la COVID-19

Le ministre de la Santé Christian Dubé suit ces données de près. Il a rappelé mercredi que la hausse récente des cas de COVID-19 est surtout attribuable aux non-vaccinés.

Photo Stevens Leblanc Le ministre de la Santé, Christian Dubé

«Si j’ai une inquiétude, au Québec, ce sont mes régions de non-vaccinés», a dit Christian Dubé.

Des sous-groupes peu vaccinés

Voici le pourcentage de personnes vaccinées par Réseau local de services (RLS). Source : Ministère de la Santé et des services sociaux.

TÉMISCAMINGUE

30-34 ans : 37%

25-29 ans : 43%

18-24 ans : 48%

35 -39 ans : 51%

KAWAWACHIKAMACH (terre réservée naskapie, Côte-Nord)

18-24 ans : 48%

12-17 ans : 51%

25-29 ans : 51%

HAUT-SAINT-MAURICE

25-29 ans : 51%

18-24 ans : 53%

30-34 ans : 56%

PONTIAC (Outaouais)

25-29 ans : 52%

30-34 ans : 52%

NORD-DU-QUÉBEC

18-24 ans : 53%

BASSE-CÔTE-NORD

30-34 ans : 53%

ASBESTOS (Estrie)

25-29 ans : 54%

ETCHEMINS (Chaudière-Appalaches)

25-29 ans : 55%

ARGENTEUIL (Laurentides)

30-34 ans : 55%

HAUT-SAINT-LAURENT (Montérégie)

25-29 ans : 56%

CÔTE-DES-NEIGES - MÉTRO - PARC-EXTENSION (Montréal)

12-17 ans : 57%

Le Dr Gaston De Serres, médecin-conseil à l’INSPQ, affirme que les quelque 9% de Québécois de 12 ans et plus toujours non protégés vont forcément développer la maladie au cours des prochaines années. «Ces gens-là vont faire l’infection. La question n’est pas de savoir s’ils vont la faire, c’est à quel moment ils vont la faire», a-t-il expliqué cette semaine sur les ondes de LCN.

À VOIR AUSSI

Tous les vaccins et médicaments contre la COVID-19