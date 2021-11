8 nouveaux soins capillaires à adopter cet hiver pour hydrater nos cheveux

Partager







C'est la saison de la routine beauté hivernale et qui dit routine, dit crème onctueuse, masque hydratant, baume pour le corps et bien sûr des soins capillaires pour éviter chute de cheveux, crinière abîmée par le froid ou encore les pellicules!

Voici donc huit nouveaux soins capillaires à adopter cet hiver:

1. Le traitement sans rinçage de DesignMe à 26$

L’entreprise montréalaise de soins capillaires DesignMe a lancé plusieurs collections pour tous les types de cheveux, mais pour l’hiver, on ne pourra se passer du traitement sans rinçage. Cette brume en bouteille répond à tous les besoins : démêle, hydrate, réduit le temps de séchage, contrôle les frisottis, protège de la chaleur et protège la couleur des cheveux...Une bouteille, multiples bienfaits!

2. Le nettoyant micellaire sans rinçage de Alterna à 32$

La nouvelle collection de produits véganes My Hair, My Canvas de la marque de luxe Alterna offre plusieurs nouveautés cet automne dont le fameux nettoyant micellaire sans rinçage. Oui, oui, pas besoin d’eau pour avoir une tête propre grâce à la technologie micellaire et son fluide translucide qui absorbent l’huile et sueur.

3. Le masque capillaire revitalisant Don’t Despair, Repair de Briogeo à partir de 20$

Que vous ayez les cheveux ondulés, bouclés serrés ou droits, le masque capillaire revitalisant de l’entreprise de cosmétiques végétalienne Briogeo est un incontournable pour la saison froide. Ce masque hebdomadaire répare les pointes fourchues et revitalise une chevelure sèche et abîmée.

4. Le sérum anti-chute fortifiant Genesis de Kérastase à 80$

Chaud, froid, chaud, froid! Le changement de température peut occasionner la chute de cheveux. Kérastase remédie à la situation avec le sérum anti-chute fortifiant. La formule contribue à la croissance du cheveu, renforce la barrière du cuir chevelu et embellit la texture. Ce sérum convient à tous les types de cheveux. C’est un must pour l’hiver!

5. Le shampooing en barre aux extraits de plantes de Pravi à 18$

Pour un hiver plus écolo, la maison de cosmétiques naturels québécoise Pravi propose le shampooing en barre aux extraits de plantes. Les ingrédients comme l’huile de Camélia, l’huile de Ricin, ou encore l’argile volcanique réparent et fortifient les cellules capillaires. Ne vous inquiétez pas, ça mousse comme un shampooing traditionnel! De plus, c’est adapté pour tous les types de cheveux, même teintés.

6. Le shampooing sec Perfect Hair de That's so Italy à 35$

Lors d’un week-end au ski, on n’a pas nécessairement envie de trainer tous les produits pour nos cheveux. Le shampooing sec de That’s so Italy est la solution pour revitaliser ses cheveux en un petit geste! Pas de trace blanche, un parfum hypnotisant et des cheveux propres garantis!

7. La crème sans rinçage gamme réparatrice de MONAT à 47$

La griffe MONAT vient tout juste de lancer une gamme réparatrice pour les cheveux et parmi les produits coiffants on retrouve la crème sans rinçage. La texture riche protège et maintien l’hydratation des cheveux. Après le lavage, on applique le soin pour démêler les cheveux et faciliter la coiffure. On adore l’ingrédient de kératine végétalienne qui rend les cheveux brillants.

8. L’exfoliant pour cheveux de Sephora Collection à 14$

C’est connu : les temps plus froids et le chauffage peuvent causer la sécheresse qui occasionnent des pellicules. C’est pourquoi Sephora présente les l’exfoliant nettoyant pour les cheveux. Comme cure, ce shampooing purifie le cuir chevelu, éliminer l’excès de sébum et les pellicules et soulage les démangeaisons. Magique!

