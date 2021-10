Cette coupe de cheveux est portée par les plus stylées cet automne

Partager







La saison automnale avance et nos envies de changement capillaire augmentent. Dites bonjour au italian bob, une coupe courte et luxueuse comme ça provenance.

• À lire aussi: Voici les 5 coupes de cheveux les plus tendance de l’automne 2021

Contrairement à sa consœur française, plus effilée et insouciante ou encore son penchant british très court aux airs de Lady Di, le Bob italien a une texture plus polie, il est plus volumineux et il vient jouer dans la cour des grandes fashionistas. Le style a été propulsé entre autre par les Hairbros, de Londres. C'est la coupe à adopter prochainement!

L’italian bob encadre bien le visage grâce à son aspect droit. Il rappelle les femmes fatales du cinéma italien. Pour les temps froids, il sera parfait sous une tuque accompagnée d’anneaux dorés à vos oreilles pour un look sophistiqué aux pointes volumineuses. La raie au milieu est conseillée pour cette coupe facile à porter qui vous donnera la sensation de faire tourner les têtes. Au gré de vos humeurs, cette coupe vous étonnera! Facile à attacher lorsque nécessaire, elle se marie bien avec vos plus beaux accessoires. La coupe prend un tournant parfaitement naturel après 6 à 8 semaines.

Qui porte cette coupe?

1. L'influenceuse Jessika Dénommée a osé le court et nous donne envie de le faire aussi.

2. La chanteuse Selena Gomez a adopté cette coupe plus tôt cette semaine.

3. La mannequin Kaia Gerber la porte depuis quelques temps maintenant.

4. L'influenceuse mode Alexandra Pereira donne dans la sophistication.

5. L'influenceuse Emy-Jade l'adopte depuis le début de 2021

Attendez-vous à une vague de chic italien avec la coupe la plus tendance de la prochaine saison!

