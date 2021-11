3 façons de bronzer son visage cet hiver

Partager







Vous avez peaufiné votre bronzage cet été et aimeriez garder ce joli hâle le plus longtemps possible? On vous propose de jeter un œil à ces trucs simples pour un visage bronzé toute l’année!

1. Le bronzeur naturel liquide

Les bonzeurs liquides comme le «contour wand» de Charlotte Tilbury sont virals sur TikTok, et avec raison! Ce type de produit donne un effet hâlé très naturel sur le visage, en plus de lui apporter une touche d’éclat subtile. Le résultat? Une mine santé et naturelle, jamais orangée!

Truc de pro :

On applique le produit sur le haut des joues, l’arête du nez et le haut du front pour un effet «embrassé par les rayons».

2. L’autobronzant

C’est inévitable : l’autobronzant reste et demeure le truc le plus simple pour un bronzage à l’année. Pour le visage, on hésite parfois à appliquer des mousses et vaporisateurs conçus pour le corps. Ces produits peuvent parfois causer des irritations ou des poussées de boutons aux peaux irritables et sujettes aux comédons. C’est la raison pour laquelle on affectionne particulièrement les gouttes claires d’autobronzant à ajouter à nos soins de la peau personnalisés. On évite ainsi de soumettre l'épiderme à des produits inconnus et on obtient un teint des plus lumineux!

Gouttes autobronzantes Isle of Paradise chez Sephora - 38 $

3. Les gouttes boost pour le teint

Si vous appliquez un fond de teint, donnez-lui la touche «extra» qui lui faut pour sublimer doucement votre visage sans jamais y laisser une teinte orange et synthétique. Le truc est d’y aller mollo et d’adapter le nombre de gouttes selon son bronzage naturel. Ainsi, on en ajoute un peu plus quand notre teint est bronzé l’été et on diminue la quantité de produits utilisés à mesure que les mois défilent.

Gouttes soleil antipollution D-Bronzi de Drunk Elephant chez Sephora - 38 $

Vous pouvez également ajouter des gouttes rosées pour donner un effet «bonne mine» instantané!

Gouttes O-BloosTM Rosi Glow de Drunk Elephant chez Sephora - 48 $

