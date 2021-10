Voici les films de Noël quétaines qui sortiront cette année sur Netflix

Partager







Levez la main si vous êtes déjà en pleine planification de votre temps des fêtes et si ce n'était que de vous, vos décorations seraient déjà en place. On vous comprend, aucun jugement. Pour ajouter à la magie, nous vous présentons les comédies romantiques de Noël annoncées par Netflix qui prendront place prochainement.

Commencez à préparer le chocolat chaud et le popcorn, c’est parti!

• À lire aussi: 17 calendriers de l'avent beauté à se procurer pour Noël 2021

1. Love Hard, 5 novembre

Nina Dobrev incarne Natalie, une jeune femme qui croit avoir rencontré l’homme parfait sur un site de rencontre. L’histoire dégénère et connait une suite d’évènements rocambolesques quand elle découvre que c’est son ami d’enfance avec qui elle échangeait depuis tout ce temps. Une comédie romantique qui promet!

2. The Princess Switch 3: Romancing The Star, 18 novembre

Le moment est venu de retrouver Vanessa Hudgens dans notre écran avec le troisième film The Princess Switch. Une relique précieuse est volée et c’est autour de cet évènement que l’histoire évoluera.

3. A Castle For Christmas, 26 novembre

Une auteure américaine reconnue desire acheter un château en Écosse. Le propriétaire est un homme plutôt grincheux et réticent. Vous savez très bien comment finira cette comédie romantique. C’est ce qui fait son charme!

4. Single All The Way, 2 décembre

Un éternel célibataire n’en pouvant plus des remarques familiales invite son meilleur ami dans sa famille pour le temps des fête, prétendant qu’ils sont en couple. Le premier film des fêtes mettant en vedette un couple homosexuel! On espère la fin clichée touchante.

5. A California Christmas: City lights, 16 décembre

Le film, tome 2 de A California Christmas, suit un couple marié depuis maintenant 1 an qui mène une vie dans une ferme laitière et un vignoble. Leur histoire sera menacée par des obligations familiales qui ramèneront le couple dans le passé.

Certains classiques seront aussi ressortis de la voûte de Netflix à l'occasion du temps des fêtes. À nous les marathons de films!

Ces vidéos pourraient vous intéresser: Ceci n'est pas un tutoriel de beauté : Le sanatorium hanté de Waverly Hills

s

BFF Challenge : Zara et Zara