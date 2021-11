Black Friday 2021: 140 $ de rabais sur un ensemble GoPro HERO9

Partager







Pour les sorties en ski, en bicyclette ou même les balades en moto, une caméra d’action est un gadget indispensable pour tout conserver en souvenir. Tant mieux, puisque l’une des meilleures caméras du genre, la GoPro Hero9, est actuellement en solde.

Il est possible de mettre la main sur un ensemble GoPro HERO9 Black comprenant l’appareil photo noir, une poignée, un clip magnétique pivotant, une carte SD 32 Go, une batterie rechargeable de rechange et un étui.

Habituellement affiché à 599,99 $, il est réduit de 140 $ pour une durée limitée.

Pour commander l’ensemble GoPro HERO9 Black, c’est par ici.

D’autres offres GoPro qui se terminent le 22 novembre à 23h59...

