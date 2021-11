OD dans l'Ouest: de vieilles photos d'Audrey refont surface et elle est méconnaissable

Partager







La finale d’OD dans l’Ouest arrive bientôt et on connaît déjà l’identité du premier couple à se rendre en finale. Pendant que Stevens et Ines sont assurés de se faire bronzer la bedaine à Punta Cana, les trois couples restants devront s’affronter afin de gagner leur place en grande finale.

Le couple de Fred et Audrey est l’un des favoris du public (pour nous, du moins). Pendant qu’on les voit évoluer dans leur relation à la télévision, nous, de notre côté, on en profite pour fouiller un peu dans leur passé.

On a mis la main sur d’anciennes photos d’Audrey sur son compte Instagram. Nul besoin de vous dire qu’elle a beaucoup changé depuis 2013: un petit coup de bistouri et le tour est joué, comme on dit.

On trouve ça bizarre d’avoir sa puberté à 30 ans, mais eille on n'est pas médecin hein.

Dans tous les cas, on souhaite bien du bonheur au couple de Fred et Audrey !

