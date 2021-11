Un homme sacrifie sa voiture pour sauver une femme inconsciente au volant de la sienne sur l’autoroute

Partager







Un automobiliste a réussi un acte de bravoure hors du commun sur une autoroute néerlandaise, en fin de journée, vendredi dernier.



Constatant qu’une des voitures qu’il suivait avait pris une trajectoire très inhabituelle, pour ne pas dire dangereuse, au moment d’emprunter une sortie, Henry Temmermans a pris son courage à deux mains.

En quelques secondes, il a décidé de faire ce qu’il fallait pour arrêter l’auto en perdition.

Dans la vidéo CI-HAUT, vous pouvez le voir en train de volontairement placer sa voiture devant l’auto hors de contrôle, même s’il savait pertinemment qu’une collision violente était inévitable.

«J’ai vu ça du coin de l’oeil, quand elle a roulé dans l’herbe», a déclaré le héros du jour aux médias des Pays-Bas.

«J’ai d’abord pensé que l'automobiliste avait raté sa sortie. Mais j’ai compris que ce n’était pas le cas quand elle a continué à aller tout droit».

«Je pouvais voir depuis ma fenêtre que la voiture était incontrôlable parce que la femme était penchée sur le volant. Elle était comme une poupée molle. C'était horrible à voir. Afin de ne pas mettre en danger la femme et les autres automobilistes, j'ai accéléré un peu plus pour passer devant elle et arrêter ma voiture devant elle. Heureusement, cela n’a pas frappé fort.»



Temmermans a tenu à rendre visite à l’hôpital à la conductrice qui a subi un malaise et a indiqué que cette dernière se porte bien.

«Je lui ai rendu visite à Harderwijk dimanche matin avec ma femme. Oui, elle a des côtes cassées et c'est douloureux, mais elle est tellement reconnaissante que j'aie fait ce que j'ai fait et de s’en être sortie indemne».

En ce qui concerne sa voiture endommagée, le résident de Nunspeet ne s’en fait pas outre mesure.

«C'est une voiture de compagnie. Elle sera réparée. Je n'ai pas du tout pensé aux conséquences de la collision. Si vous voyez quelqu'un dans le besoin, vous devez l'aider. C'est si simple. Et heureusement, ça s'est bien terminé à la fin», a dit le courageux conducteur.

