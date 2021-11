À cause d’une soirée bien arrosée, quelqu’un a perdu son cellulaire... et son dentier

Partager







Une publication étonnante a suscité bien des rires sur la page Facebook Spotted St-Eustache.

En fin de journée lundi, les abonnés de cette page ont eu la chance de voir passer un curieux message.

«Bonjours. (sic) Un de mes amis a perdu son téléphone cellulaire: SAMSUNG 71 et son dentier, à cause d'une soirée bien arrosée.Ceux qui sont allé au Bar l'ambiance sur Grand Côte et entre la 39 ième et 44 ième avenue à St-Eustache, vérifiez S.V.P. Merci.», ont-ils pu lire.

Bonjours. Un de mes amis a perdu son téléphone cellulaire: SAMSUNG 71 et son dentier, à cause d'une soirée bien... Publié par Spotted St-Eustache sur Lundi 22 novembre 2021



Évidemment, des gars chauds qui perdent leur téléphone cellulaire, ça arrive tous les jours.

Mais quand ils perdent EN PLUS leur prothèse-dentaire, il faut vraiment être dans un état d’ébriété plus qu’avancé.

Dans les commentaires sous la publication, plusieurs internautes se sont amusés aux dépens du pauvre homme dépourvu de téléphone et de dents.



Le Sac de Chips va suivre ce dossier avec beaucoup d’intérêt.

D’ici là, souhaitons à ce joyeux fêtard de retrouver l’un ou l’autre de ses objets perdus.

