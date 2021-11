Discours du Trône: le français de la gouverneure générale, Mary Simon, fait jaser sur les réseaux sociaux

Partager







La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a prononcé son premier discours du Trône cet après-midi.

Le discours, qui a été livré majoritairement en anglais, contenait des passages en français et en inuktitut, sa langue maternelle.

Si Mme Simon avait promis de suivre des cours de français lors de sa nomination, force est de constater qu'il lui reste du travail à faire.

Le français de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, qui a prononcé aujourd'hui son premier discours du Trône à Ottawa, a fait réagir... et pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Si le discours a été livré principalement en anglais, il contenait certains passages en français, mais aussi en inuktitut, la langue maternelle de Mme Simon. C'est déjà mieux que le président-directeur général d’Air Canada, Michael Rousseau, qui, le mois dernier, n'avait pas prononcé un seul mot en français lors d’un discours à Montréal.

Mais malgré les efforts de Mme Simon, le député bloquiste Denis Trudel a qualifié son français de «pitoyable» et d'«insulte de plus aux francophones de tout le pays».

Discours du Trône

La pauvre GG travaille très fort mais son français est pitoyable.

C'est totalement ridicule de l'entendre lire péniblement que le gvt va renforcer la loi sur langues officielles.

Une insulte de plus aux francophones de tout le pays !#polcan — Denis Trudel (@trudel_denis) November 23, 2021

Voici d'autres réactions tirées de Twitter:

Bon, ben, les gros doutes sur le sérieux des cours de français que la Gouverneur Générale affirme suivre depuis sa nomination sont confirmés , à la façon dont elle anônne le discours du trône. @iciradiocanada @LP_LaPresse @LeDevoir @PaulArcand — Hélène Ouellette (@ouhsbi) November 23, 2021

J'ai eu l'impression que c'est le passage où elle a le plus trébuché. — Robert-A. Cormier (@rbrtcormier) November 23, 2021

Elle fait des efforts, on l'a fait pratiquer c'est certain...

Mais ce n'est pas encore suffisant car c'est en effet phonétique.

Pas certain qu'elle comprend ce qu'elle a lu... — ☀ Sylvain Lefebvre ☀ (@sdlefebvre) November 23, 2021

Des cours de français

Rappelons que la représentante de la reine au Canada, qui ne maîtrise pas le français, s'est engagée à suivre des cours lors de sa nomination, en juillet dernier.

«Je suis profondément engagée dans l’apprentissage du français et j’ai l’intention de mener les activités de gouverneure générale dans les deux langues officielles du Canada ainsi qu’en inuktitut, l’une des nombreuses langues autochtones parlées au pays», avait-elle dit.