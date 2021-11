Keanu Reeves aimerait faire partie de l'univers Marvel

Partager







Keanu Reeves ne dirait pas non à un rôle dans l'univers Marvel. Répondant aux rumeurs selon lesquelles il pourrait rejoindre la franchise de super-héros, l'acteur a confié à Esquire qu'il serait honoré.

« N'est-ce pas plus grand qu'un univers? C'est comme un multiverse... c'est un Marvel-verse » a déclaré le comédien. « Ça serait un honneur. Il y a des réalisateurs incroyables, des visionnaires, et ils font des choses qui n'ont jamais vraiment été faites. C'est spécial grâce à l'échelle, l'ambition, la production. Donc ça serait sympa d'en faire partie. »

Keanu reprendra bientôt le rôle de Neo dans la franchise The Matrix, aux côtés de Carie-Anne Moss (Trinity), une suite très attendue dont la bande-annonce est d'ores et déjà disponible.

Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt reprendront tous leurs rôles dans cette suite intitulée The Matrix Resurrections. De nouveaux acteurs s'ajoutent également à la franchise, dont Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci et Telma Hopkins.

Certains acteurs des chapitres précédents ne seront toutefois pas présents, tels que Laurence Fishburne et Gina Torres. Hugo Weaving, qui jouait l'inoubliable agent Smith, ne sera pas non plus de la partie.

Weaving a expliqué à ce sujet: « Lana Wachowski (la réalisatrice) m’avait appelé au début de l’année dernière. Nous avons travaillé cinq fois ensemble. Sur trois films Matrix, V pour Vendetta et Cloud Atlas. Lana tenait beaucoup à ce que je sois impliquée dans The Matrix. Il y avait une lecture avec Keanu, Carrie et moi-même et quelques autres de la vieille famille. Finalement, nous en avons discuté et quand l’offre a été proposée pour Warner’s, j’ai dit oui le lendemain. Je pensais que nous aurions pu faire mes scènes en mai, juin et juillet. Et nous étions tous à peu près d’accord et avions convenu de dates. Mais Lana a ensuite décidé que cela ne fonctionnerait pas et elle a interrompu les négociations. C’est là que tout s’est terminé. En gros, elle ne pensait pas que mon engagement envers le National Theatre n’allait pas cadrer avec les dates qu’elle avait en tête pour moi.»

The Matrix Resurrections prend l'affiche le 22 décembre 2021 en Amérique du Nord.

