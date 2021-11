La pensée du jour qui fait du bien de Guy Mongrain

Partager







Guy Mongrain est comme un bon vin, il prend de la valeur avec le temps. Il ne vieillit pas, il prend de la maturité. Il ne dort pas, il attend et lorsque Dieu a pris du repos le 7e jour, Guy Mongrain a pris la relève.

En ce mardi gris et maussade où on voit apparaître les premiers flocons de l’hiver, un homme se dresse devant cette tristesse et fait tout en son pouvoir pour enjoliver nos cœurs.

Ce héros de l’ombre dont nous avions tant besoin n'est nul autre que Guy Mongrain.

Il nous partage sa pensée du jour et étonnamment, on en avait besoin:

J’ai une douche en verre. J’ai beau passer la raclette (squeegee) chaque jour, personne ne me donne de monnaie. J’pense que le contracteur l’a érigé sur un mauvais coin…..🤷‍♂️ — Guy Mongrain (@levetot_guy) November 23, 2021

D’ailleurs, on vous invite à visiter sa page Twitter pour consulter le répertoire des meilleurs gazouillis de Guy, question de vous remettre un peu le sourire aux lèvres.

Voici quand même une présélection de notre part:

Allo Panier Bleu, avez-vous-tu ça un club de hockey? — Guy Mongrain (@levetot_guy) November 20, 2021

Bonjour les tits z’amiiiiiis du camp d’jour! On se colle sur la cafetière.? — Guy Mongrain (@levetot_guy) November 20, 2021

« Brothers in arm » de Dire Strait, c’t’encore bon….🎼 — Guy Mongrain (@levetot_guy) November 20, 2021

Tantôt, à la natation, je me sentais comme un ti poésson mélancolique mais après quelques langueurs ça s’est passé…..😜 — Guy Mongrain (@levetot_guy) November 15, 2021

Votre mission, si vous l’acceptez, est de rendre une personne de bonne humeur….bye! M’en vais 🏊‍♂️ — Guy Mongrain (@levetot_guy) November 15, 2021

Merci Guy, on t’aime!

