L’île de l’amour aura une saison 2 et voici comment y participer

Partager







Après le succès de la première édition québécoise de Love Island, l’île de l’amour, on apprend que la télé-réalité croustillante sera de retour très bientôt!

• À lire aussi: L’île de l’amour : Arielle explique la véritable raison derrière sa rupture avec Benjamin

En effet, on aura droit à une nouvelle mouture d’Insulaires qui cherchent l’amour dès le printemps 2022.

Alors que la première saison s’est déroulée à Los Cabos, la seconde aura lieu dans une toute nouvelle destination à faire rêver.

Bien que le couple gagnant de Benjamin et Arielle n’est plus, plusieurs connexions se sont formées à l’île de l’amour, et cela pourrait être votre tour!

La production cherche déjà ses nouveaux Insulaires âgés en 20 et 30 ans.

Si vous êtes sympathique, expressif.ve, attachant.e, que vous cherchez l’amour et que vous avez envie de passer du temps dans une villa de rêve sous le soleil, c’est votre chance!

Rendez-vous sur auditionsiledelamour.com dès maintenant! Qui sait, vous serez peut-être sur nos écrans ce printemps.

À suivre!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s