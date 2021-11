Mortal Kombat: Keanu Reeves ne voudrait pas que Neo ou John Wick apparaissent dans le jeu de combat

Partager







Fan de Mortal Kombat et de Keanu Reeves? Vous devrez probablement faire votre deuil de voir un jour Neo ou John Wick devenir des personnages jouables dans la franchise de jeux de combat.

Et pourquoi donc? Parce que le mythique interprète des deux tout aussi mythiques héros, Keanu Reeves, ne souhaite pas que l’univers de Mortal Kombat et ceux de Neo et John Wick se rencontrent.

En entrevue avec le magazine Esquire, l’acteur s’est fait demander, si cela ne tenait qu’à lui, s’il permettrait que les deux protagonistes apparaissent dans la série de jeux, ce à quoi Reeves a répondu un «non» bien vigoureux.

«Si cela ne tenait qu’à moi? Non! Mortal Kombat est génial à bien des égards, mais je pense que Neo et John Wick, ils font leurs propres trucs. Mortal Kombat fait ses propres trucs», a répondu simplement le Canadien.

Évidemment, la décision finale au sujet d’une telle collaboration ne revient pas à Keanu Reeves, mais disons que ces propos du sympathique acteur jettent un peu une douche froide sur les espoirs d’un tel mariage entre les différentes franchises. Surtout si l’acteur refuse de prêter sa voix à Neo et John Wick.

Comme le rapporte Eurogamer, Ed Boon, le fondateur de NetherRealm, studio derrière Mortal Kombat, parle pourtant depuis quelques années de son désir d’inclure l’un des deux protagonistes dans l’un des jeux de la série. Des efforts auraient également été faits pour inclure Neo dans Injustice 2, un autre titre de NetherRealm, hélas sans succès.

Bref, Reeves et Boon ne semblent pas au diapason de ce côté. Ce n’est donc rien pour entretenir la flamme chez celles et ceux qui n’attendent qu’un duel entre John Wick et Sub-Zero.

Au pire, peut-être que Keanu accepterait de prêter Duke Caboom à NetherRealm? Disons que ce serait pour le moins... particulier.

