[VIDÉO] Visitez la minimaison de Chloé Sabourin à 380 000$, située à Saint-Donat

L’équipe de Silo 57 a eu la chance de visiter le sublime chalet de l'avocate, artiste-peintre et passionnée de design, Chloé Sabourin.

À l’intérieur, on remarque rapidement que les pièces sont percées de soleil et décorées avec soin. L'envie de copier son style se fera ressentir, et ça tombe bien puisqu'elle vous partage ses meilleures adresses pour faire des trouvailles déco.

Les œuvres de Chloé se trouvent un peu partout dans la belle maison au style scandinave avec des touches déco tirées de ses voyages. Résultat? Un lieu qui appelle à la détente et qui stimule la créativité!

Son amour pour le voyage et les projets DIY transparaît à travers sa déco. Vous aurez un coup de coeur pour sa magnifique table de salon au bois brûlé. Préparez-vous à être témoins des trouvailles Marketplace étonnantes, d'appercevoir de nombreux coffee-table books et de plonger dans l’ambiance zen qui règne dans cette demeure.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir la magnifique minimaison de l'attachante Chloé Sabourin!

