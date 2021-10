Alicia Moffet dévoile une version acoustique de 4 chansons de son album Billie Ave.

Partager







Ce ne sont pas les projets qui manquent pour Alicia Moffet. C'est avec émotion qu'elle fait découvrir ou redécouvrir son catalogue musical en interprétant quatre des chansons sorties en 2020 sur son premier album, Billie Ave., en mode acoustique.

La session unplugged a été filmée dans un environnement extérieur avec un pianiste qui accompagne Alicia. Les images automnales sont aussi magnifiques que la musique du duo.

L'album Billie Ave. est un album pop-soul. C'était tout naturel de pouvoir garder le rythme en ajoutant une ambiance intime. Les sonorités de ses chansons en version unplugged sont enveloppantes, sa voix aussi. Alicia a partagé des extraits exclusifs sur sa page Instagram tout au long de la semaine avant le lancement. On aime aussi quand elle partage des stories de sessions musicales. On avait hâte à la sortie du projet complet.

Si elle est connue comme influenceuse de plus de 410 000 abonnés aujourd’hui, il faut se rappeler comment elle en est arrivée à ce statut. Alicia Moffet avait 16 ans lors de sa participation à l’émission La Voix en 2015. Elle a aussi eu un succès en remportant The Next Star sur une chaine canadienne francophone. Alicia est donc une chanteuse et par-dessus tout une femme accomplie et la maman de la petite Billie Lou.

Frissons garantis! Disponible sur QUB musique, Youtube et les plateformes d'écoute en ligne.

