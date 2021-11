Black Friday 2021: un PC Asus ROG avec une RTX 3070 à 400$ de rabais

Partager







On a déniché une offre sur un PC de bureau de gaming qu’on ne peut pas ignorer, qui en coûtera autant qu’une carte graphique en ce moment.

Les temps sont encore difficiles pour ceux qui voudraient se lancer dans le montage d’un ordinateur de bureau pour le gaming. C’est pourquoi plusieurs joueurs se tournent vers des solutions prémontés, en attendant que le marché se calme.

Jusqu’au 25 novembre, il sera possible de mettre la main sur un PC de bureau pour le gaming Asus ROG à 400$ de rabais. Habituellement affichée à 2499,99$, cette tour comprenant un processeur AMD Ryzen 7 5800X et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 est vendue à seulement 2099,99$. Elle est aussi munie de 16 Go de RAM, d'un disque SSD de 512 Go et d'un disque dur de 2 To.

Pour commander le PC de bureau Asus ROG:

Best Buy Canada | Newegg Canada

Trois autres modèles de la même gamme sont aussi disponibles.

