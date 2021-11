Prince Harry: un détective privé qui lui a «volé son adolescence» lui a présenté ses excuses

Partager







Gavin Burrows a demandé pardon au petit-fils de la reine pour lui avoir «volé son adolescence».

Un détective privé s'est excusé auprès du prince Harry, admettant lui avoir «volé son adolescence». Gavin Burrows a affirmé avoir enquêté sur le prince lorsqu'il était adolescent et sortait avec Chelsy Davy.

S'exprimant pour le documentaire The Prince and the Press, celui-ci a déclaré: «Je faisais partie d'un groupe de personnes qui lui ont volé son adolescence.»

Le détective a ensuite confié qu'il était sous l'emprise de la drogue à l'époque. Il a également comparé l'époux de Meghan Markle à sa mère, ajoutant qu'il était devenu «le nouveau Diana».

«Il y avait beaucoup de piratage de téléphone, son téléphone (celui de Chelsy Davy, ndlr) était sous surveillance», a poursuivi Gavin. «Chelsy se ventait auprès de ses amis quand elle allait le voir.»

Ce documentaire diffusé par la BBC a également partagé des interviews avec les experts royaux Omid Scobie et Carolyn Durand, lesquels ont affirmé que des tensions sont nées entre les princes William et Harry après que Meghan Markle est arrivée dans la famille royale.

Selon eux, William a conseillé à son cadet: «Tu n'as pas besoin de te précipiter. Prends autant de temps que nécessaire pour apprendre à connaitre cette fille.»

Un commentaire qui n'aurait pas plu à Harry, lequel aurait été furieux d'entendre son frère appeler sa compagne «cette fille».

