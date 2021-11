Si on s’aimait: des couples en difficultés sont recherchés pour une édition spéciale

Partager







L’équipe de production du populaire docu-réalité Si on s’aimait prépare une édition spéciale pour des couples déjà existants.

La boîte de production Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, a fait savoir par voie de communiqué que l’émission est à la recherche de «couples qui vivent des difficultés, mais qui ont la volonté de comprendre ce qui les a éloignés et de tenter de se rapprocher, pour participer à l’expérience».

Ces difficultés peuvent être reliées à l’infidélité,à la charge mentale, aux problèmes de communication, aux enjeux liés à la sexualité, à un nouvel emploi, aux familles reconstituées, etc.



Comme on ne change pas une recette gagnante, la sexologue Louise Sigouin accompagnera, dans leur démarche, les participants sélectionnés pour cette édition spéciale qui sera intitulée, très habilement, Si on s’aimait encore.

Pour participer, consultez le site web de l’émission: sionsaimait.com

