«Brulé» et «fâché»: David McMillan, le chef derrière les restaurants Joe Beef et Liverpool House, quitte la restauration

«Brulé» et «fâché»: le chef David McMillan, qui était jusqu’à tout récemment copropriétaire des réputés restaurants Joe Beef, Liverpool House et Vin papillon, a décidé d’accrocher son tablier après plus de 30 ans en restauration.

«J’étais épuisé. J’étais en colère tout le temps. J’ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça», a confié le chef de renommée internationale dans une entrevue accordée mercredi au quotidien Montreal Gazette.

David McMillan, qui s'était déjà promis dans le passé de quitter l'industrie de la restauration à ses 50 ans, a donc tenu parole. Il a vendu ses parts à ses cofondateurs et associés, Frédéric Morin et Allison Cunningham.

«J’ai frappé un mur»

Si les derniers mois de pandémie n'ont pas été faciles, c'est surtout la pénurie de main-d’œuvre qui a donné du fil à retordre à David McMillan. «J’ai frappé un mur, soutient-il. Je me réveillais au milieu de la nuit avec des sueurs froides.»

C’est surtout sa querelle avec l’ex-chef du Joe Beef, Gabriel Drapeau, qui l’a motivé à mettre un terme à sa carrière de 32 ans, dit-il, toujours à la Gazette.

David à la ferme

À l’avenir, le chef «retraité» compte se rapprocher de ses trois enfants et passer une bonne partie de son temps à sa ferme de Saint-Armand, en Estrie, où il cultive des légumes, en plus de s’investir dans le monde du vin.

«C’est peut-être juste une pause. Peut-être que j’ai seulement besoin de 36 mois de congé. Peut-être que j’ouvrirai un jour un restaurant de 12 places à la ferme», affirme David McMillan.

Chose certaine, celui qui a la restauration dans le sang «adore» se réveiller à sa ferme, à 5h du matin. Tout un changement pour celui qui avait davantage l'habitude des longues nuits que des levers de soleil.