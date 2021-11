Comment cuisiner dans Animal Crossing: New Horizons

Partager







Vous avez fait la mise à jour récente d'Animal Crossing: New Horizons, et vous voulez profiter de la nouvelle option de faire de la popote? Il suffit de suivre quelques étapes, et vous ferez de votre personnage un vrai Ricardo en un rien de temps.

Il y a beaucoup de tâches à compléter avant de pouvoir cuisiner, alors vous allez devoir être patient. Mais ultimement, vous pourrez offrir de délicieux repas à vos amis, alors ça vaut la peine.

Comment débloquer la cuisine

1. Les conditions avant de débloquer la cuisine

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Afin de débloquer la cuisine, vous devez vous assurer d'avoir une île d'au moins 3 étoiles. Pour savoir comment faire ça, visitez notre guide pour débloquer le café de Robusto. Vous devez aussi avoir débloqué les outils de base en ajoutant l'application sur votre téléphone à partir du Nook Stop.

2. Mettez à jour votre application DIY

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Visitez le Nook Stop et échanger 2000 Points Nook pour les "Recettes Créations+". L'application de créations DIY sur votre téléphone possédera donc deux nouveaux onglets: un pour les repas salés et un autre pour les repas sucrés.

3. Premières recettes!

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

L'installation de l'application de recettes débloquera plusieurs repas, mais vous n'aurez pas encore d'ingrédients. Voici les recettes:

Cuisine en pierre (30 pierres, 10 morceaux de fer et 15 morceaux d'argile)

Sucre

Farine

Smoothie (le fruit de votre île)

Comment avoir une cuisine

1. Achetez un accessoire de cuisine!

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Vous pouvez visiter la boutique Nook afin d'acheter des objets, selon la journée, qui vous aideront à cuisiner. Par exemple: un poêle, une cuisinette, un four, un lavabo, etc. Le jeu est assez libéral dans sa définition de «cuisine», alors vous trouverez rapidement. N'essayez pas avec le bar à salade, par contre. J'ai essayé, ça marche pas.

2. Ou, construisez-la

Si vous préférez construire votre propre cuisine, regardez dans vos recettes DIY! Vous avez déjà la cuisine en pierre, mais vous avez peut-être d'autres recettes aussi.

Comment trouver des ingrédients

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Maintenant que vous possédez une belle cuisine et quelques recettes de base, il faut trouver les ingrédients. C'est là qu'il faudra user de patience, mais il y a plusieurs méthodes.

À noter que certains ingrédients, dont le sucre et la farine, sont faits à partir d'autres ingrédients. Le sucre vient de la canne à sucre, la farine vient du blé. Mais, comment trouver et cultiver ces ingrédients?

1. Visitez des îles avec Amiral

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Allez voir Amiral (Kapp'n) qui est sur le quai de votre île. Acceptez de visiter une île avec lui, et explorer l'île. Vous y trouverez peut-être quelques légumes. Le voyage avec Amiral vous coûtera 1000 Points Nook.

2. Racine (Leif) vous vend des graines

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Leif, ou Racine, qui visite votre île de façon un peu aléatoire, aura toujours deux variétés différentes de graines à vous vendre que vous pourrez ensuite planter dans votre beau jardin virtuel. Vous pouvez attendre qu'il visite votre île, ou le visiter sur l'île de Joe (Harv).

Mais il ne sera pas sur l'île de Joe par défaut. Vous devez parler à Joe, et lui dire que vous allez l'aider à développer l'île afin que des commerçants puissent s'y installer. Pour ce faire, trouvez l'endroit indiqué pour le commerce de Racine. Vous allez devoir débourser 100 000 clochettes afin d'acheter l'espace pour Racine, qui ouvrira sa boutique le lendemain de votre achat.

Visitez l'île de Joe le lendemain, parlez à Racine et achetez les graines qu'il offre cette journée-là. Continuez à le visiter jusqu'à ce que vous possédez des graines pour la canne à sucre, les tomates, les carottes, le blé ainsi que les pommes de terre.

3. Cultivez!

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Une fois que vous avez des graines de la part de Racine, allez les planter quelque part sur votre île et arrosez-les durant quelques jours. Bientôt, il y aura plein de légumes que vous pourrez cultiver!

Utilisez ces ingrédients à votre cuisine, en vous basant sur les recettes disponibles sur votre téléphone. Les options seront offertes à vous, selon les ingrédients qui sont dans vos poches. La cuisine ne cherche pas les ingrédients dans le stockage de votre maison, toutefois.

Comment obtenir des recettes dans Animal Crossing: New Horizons

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Une fois que vous avez les recettes de base, vous pouvez partir à la recherche de recettes un peu plus intéressantes. Voici comment:

La boutique Nook a un livre de recettes dans l'armoire, à gauche de la boutique.

Parlez aux villageois qui cuisinent. Ils partageront leur recette.

Ouvrez les bouteilles à la mer sur le bord de l'eau de votre île, il peut avoir des recettes.

Utilisez votre slingshot sur les ballons.

Pêchez et récoltez des ingrédients, ça donnera des idées de recettes à votre personnage.

Si vous avez le DLC Happy Home Paradise, le restaurant (une fois construit) vous donnera une recette par jour.

Capture d'écran Kazzie Charbonneau

Ça y est, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour devenir maître de la cuisine virtuelle d'Animal Crossing: New Horizons!

