Cryptomonnaie et bitcoins : 10 choses à savoir sur l’origine de cette monnaie numérique

Vous avez l’impression que tout ce qui tourne autour de la cryptomonnaie ressemble à une langue inventée par des geeks qui ont passé trop de temps dans leur sous-sol?

Pour mieux s’y retrouver, on s’est entretenu avec Alexandre F. Roch, professeur titulaire au Département de finance à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Il nous explique l’origine de la cryptomonnaie et déchiffre, entre autres, les bitcoins et la chaîne de blocs.



Qu’est-ce qui explique la réticence à l’égard de la cryptomonnaie?

« La raison principale est peut-être psychologique », analyse le professeur Alexandre F. Roch. « Ce n’est pas tangible, c’est vrai, mais plusieurs choses sont intangibles! »

Il signale que les transactions en argent comptant sont de plus en plus abstraites. « Elles sont peut-être de l’ordre de 10 %. Ce qui veut dire que déjà, 90 % des transactions sont virtuelles », et que les pratiques de transfert direct ou par des plateformes dédiées sont... monnaie courante!



L’avenir de la cryptomonnaie

Le professeur rappelle que la cryptomonnaie est d’abord « issue de la contre-culture, en quelque sorte pour faire un pied de nez aux normes et à l’autorité gouvernementale. »

Portant son regard sur l’étonnant parcours de la cryptomonnaie, le professeur croit que le phénomène sera toujours marginal, même si on y retrouve de plus en plus d’investisseurs institutionnels qui ont emboîté le pas aux investisseurs de plus petite taille ayant spéculé sur la valeur de la cryptomonnaie.

