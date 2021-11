Le Parti vert du Canada nomme son premier chef trans et non binaire

Partager







Le Parti vert du Canada (PVC) vient d’élire la première personne trans et non binaire au poste de chef intérimaire, une première au pays.

C’est l’astrophysicien spécialisé en trou noir Amita Kuttner qui a été nommé mercredi par le Conseil fédéral des verts pour diriger le parti écologiste jusqu'à l'élection de son prochain chef, prévue l’an prochain.

Amita Kuttner, qui est âgé de 30 ans et 11 mois, est non seulement le plus jeune chef à diriger un parti politique national, mais il est aussi la première personne trans et non binaire et la première personne originaire de l'est de l'Asie à occuper un tel poste.

Le Dr Kuttner, qui préfère l’utilisation du pronom «il» en français, a été candidat à la chefferie l’année dernière, alors que le parti cherchait le successeur d’Elizabeth May.

Rappelons que l’ancienne cheffe Annamie Paul a démissionné au début du mois à la suite de la défaite cuisante des verts lors des dernières élections.