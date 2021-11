Des dashcams d’auto en rabais

Partager







Sentez-vous plus en sécurité sur la route avec des caméras de tableau de bord avant et arrière qui serviront de témoin oculaire en cas d'accident, et ce, tout en économisant un peu d'argent.

Ça nous est presque tous déjà arrivé de finir nos soirées de visionnement Youtube sur des chaînes comme Idiots in car. Forcé d'admettre qu'en regardant ce contenu, on se rend bien compte qu’une caméra de tableau de bord, c’est bien utile.

Pèse sur Start a donc déniché quelques caméras qui pourront protéger vos arrières.

