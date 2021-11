[EN PHOTOS] Trop de pollution atmosphérique: la ville de Lahore au Pakistan ferme les écoles

Partager







Le Pakistan a ordonné la fermeture des écoles et des bureaux privés de la ville de Lahore lundi tellement le smog est dangereux.

Ce pays d’Asie du Sud connaît le pire niveau de pollution atmosphérique depuis les dernières années.

Lahore est la deuxième ville la plus polluée au monde après Delhi, en Inde.

La ville de Lahore, au Pakistan, est engloutie par des nuages stagnants de smog depuis plusieurs semaines. La pollution atmosphérique est si importante que le pays a ordonné la fermeture des écoles et des bureaux lundi, en espérant qu’un week-end de trois jours rendra l’air un peu plus respirable, et moins toxique.

• À lire aussi: Une médecin veut qu'on reconnaisse que la crise climatique est «une urgence de santé»

• À lire aussi: Indonésie : un tribunal force le président du pays à s’attaquer à la pollution

AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

«Lorsque vous ouvrez la fenêtre ou que vous mettez le pied dehors, vous ne voyez pas de ciel. Le smog est partout», a confié jeudi au journal britannique The Guardian un résident de Lahore, Abubaker Umer.

«La pollution atmosphérique toxique fait désormais partie de nos vies et de nos corps. Le gouvernement doit faire plus que fermer les instituts d'enseignement, car Lahore est devenue une ville invivable», a-t-il déploré.

Comme Abubaker Umer, les habitants de la deuxième plus grande ville du Pakistan se plaignent depuis des semaines d'essoufflement, de picotements aux yeux et de nausées dues aux épais nuages de pollution, rapportait The Guardian.

La saison hivernale du smog devrait par ailleurs s’allonger jusqu'au 15 janvier.

L’espérance de vie est diminuée

Le Pakistan connaît le pire niveau de pollution atmosphérique dans le monde depuis les dernières années.

On estime que les Pakistanais perdent deux ans en moyenne de leur vie à cause de la pollution atmosphérique. Mais ce sont ceux qui habitent Lahore qui en souffrent le plus. Un résident vivrait 5,3 ans de moins, selon un rapport produit par Energy and Policy Institute de l'Université de Chicago.

Des habitants ont même déposé des pétitions devant les tribunaux de Lahore pour que le gouvernement prenne des mesures contre le smog, un mélange de fumée de carburant diesel et du brûlage des cultures, puis de brouillard.

La deuxième ville la plus polluée au monde

Mercredi, la ville a été temporairement déclarée «la plus polluée au monde» par un organisme suisse de surveillance de la qualité de l'air, IQAir.

L’indice de la qualité de l'air dans cette ville de près de 12 millions d'habitants était de 348 la semaine dernière, bien au-dessus du «niveau alarmant» de 300 établi par l’organisme.

Depuis, Lahore a été dépassée par Delhi, en Inde, qui s'est classée à 422. Ce chiffre est un calcul fondé sur le niveau de plusieurs polluants dans l'air.