Kanye West a embarrassé Kim Kardashian en se lançant dans les élections présidentielles

Le rappeur a admis que son ex-épouse avait eu du mal à encaisser sa candidature.

Kanye West a admis que sa candidature aux élections présidentielles américaines avait embarrassé son ex-épouse Kim Kardashian.

Le rappeur de 44 ans s'est présenté en 2020 mais n'a pas rencontré beaucoup de succès, un projet qui a assez déplu à la star de télé-réalité.

L'artiste a également révélé que sa femme avait envisagé un avortement lorsqu'elle est tombée enceinte de leur premier enfant, North, laquelle est aujourd'hui âgée de 8 ans.

Se souvenant de cette époque de sa vie, Kanye a déclaré dans un message posté en ligne à l'occasion de la fête américaine de Thanksgiving: «Mon dieu, ma femme n'a pas aimé ça quand j'ai porté la casquette rouge (de Donald Trump, ndlr). Étant une bonne épouse, Kim voulait me protéger moi et ma famille. J'ai fait de notre famille une cible en ne m'alignant pas avec l'opinion politique de Hollywood et ça a eu un effet néfaste sur notre mariage. Je me suis ensuite présenté aux présidentielles sans aucune préparation ni alliés. J'ai embarrassé ma femme quand j'ai parlé de notre famille durant, dieu merci, notre unique conférence de presse. Tout ce que mon père m'a dit ensuite, c'était: "Écris ton discours la prochaine fois, mon fils".»

Kanye aurait perdu plus de 14 millions de dollars dans cette campagne peu fructueuse et a admis avoir «beaucoup trop dépensé» dans ce projet.

