Noah Centineo est à Montréal et voici où tu pourrais le croiser

Partager







Noah Centineo, LE Peter Kavinsky de la trilogie To all the boys I've loved before est à Montréal depuis quelque temps et plusieurs fans ont eu la chance de le croiser et prendre quelques clichés avec lui. Ça pourrait aussi vous arriver!

• À lire aussi: «Too All The Boys I've Loved Before» : une série dérivée des films est annoncée

L'acteur américain est dans la ville pour le tournage d'une nouvelle série Netflix dramatique, Graymail. C'est tout un changement pour celui que l'on connait comme un bourreau des coeurs dans différentes comédies romantiques légères.

Il a documenté lui-même ses moments dans la ville. Qu'est-ce qu'un séjour à Montréal sans passer par le Centre Bell pour un match du Canadien de Montréal? Il s'est photographié lundi avec Doug Liman, l'un des producteurs exécutifs de la série à venir.

Difficile de dire s'il est passé inaperçu en arborant le chandail du Tricolore malgré son status de célébrité, mais il a eu l'air d'apprécier l'ambiance.

Certains fans à l'oeil vif avaient cru le voir dans le Vieux-Montréal, au Tommy Café et au restaurant Tiers paysage, entres autres. Vous ne vous êtes pas trompé. Noah Centineo est bien là et il est généreux avec le public. Un selfie gentiment demandé? Il dit oui.

La série Graymail sera en tournage au Québec du 25 octobre 2021 au 5 février 2022. Cela vous donne plusieurs mois pour avoir votre propre meetcute digne de Lara-Jean Covey et Peter Kavinsky lors de vos balades dans Montréal! Bonne chance...

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s