Patrice Bélanger se blesse d'une drôle de façon au gym

Patrice Bélanger s’est blessé récemment au gym et non, il ne s’est pas fait mal en forçant, mais bien en riant. Va falloir revoir ta technique d’entraînement, mon Pat !

L'expressif animateur a publié lui-même cette vidéo de lui où on le voit sur un tapis roulant en compagnie de ce qui semble être deux de ses compagnons d’entraînement.

Tout d’un coup, son ami Jonathan lui raconte une blague qui, de tout évidence, est très drôle parce que Patrice Bélanger se tord de rire et se cogne la tête sur son tapis roulant.

Ma blessure la plus absurde à vie! 🤪 Petit samedi matin, juste avant un entraînement chez Orangetheory Fitness Quartier DIX30. Mon ami Jonathan me raconte une blague que je trouve très drôle! 🤣 ... en fait, peut-être un peu trop! 🤕 Si vous doutiez de mon intensité... 🤷‍♂️ C'est probablement la première blessure sur un tapis roulant qui n'était pas en mouvement! 🤦‍♂️😆 Publié par Patrice Bélanger sur Jeudi 25 novembre 2021

Le principal intéressé a dit sur Facebook: «Ma blessure la plus absurde à vie! Petit samedi matin, juste avant un entraînement . Mon ami Jonathan me raconte une blague que je trouve très drôle! ... en fait, peut-être un peu trop! Si vous doutiez de mon intensité... C’est probablement la première blessure sur un tapis roulant qui n’était pas en mouvement!»

Patrice, nous, on est fiers de toi et on te remercie de faire commencer notre journée du bon pied!

