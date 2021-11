Un loft industriel à louer pour les parfaites vacances dans le Vieux-Montréal

Partager







Si vous êtes à la recherche d’un endroit parfait pour explorer le Vieux-Montréal, ne cherchez plus!

Ce loft rénové avec beaucoup de goût est l’endroit idéal pour découvrir les multiples attractions du centre-ville et du Vieux-Montréal.

AIRBNB

L’endroit offre une aire ouverte avec de gigantesques fenêtres et des poutres en béton apparentes. Dans le même espace, vous trouverez le salon, la cuisine, la salle à manger et la chambre.

AIRBNB

Ce petit joyau urbain inclut une salle de bains complète et une cuisine tout équipée.

AIRBNB

Une télévision et une connexion WiFi sont d’ailleurs incluses avec la location. Vous profiterez certainement de l’accès exclusif à la salle de sport et à la terrasse commune lors de votre visite.

AIRBNB

Le loft propose un décor digne des magazines de décoration avec son style industriel et moderne.

AIRBNB

Le loft est situé à proximité des attractions populaires de la ville. Vous ne pourrez vous passer du Quartier des spectacles, du centre-ville, du Vieux-Montréal et du Quartier chinois et de tous les mignons cafés et restaurants qui se trouvent tout près.

Ce sublime loft percé de lumière est disponible pour la location sur Airbnb. Le prix demandé varie selon la période souhaitée.

RÉSERVEZ ICI

Voici d'autres Airbnb vraiment beaux à louer:

s