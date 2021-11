[VIDÉO] La véritable histoire de «The Conjuring» fait encore plus peur que le film

Partager







The Conjuring raconte l’histoire de la famille Perron et de leur ferme hantée. Le film a terrorisé le public en 2013 lors de sa sortie, mais ce qui fait encore plus peur, c’est quand on réalise que c’est inspiré d’un fait réel.

Les véritables enquêteurs du paranormal Ed et Lorrain Warren se sont fait connaître à la fin des années 60 lorsqu'ils ont étudié le cas de la poupée hantée Annabelle.

Quelques années plus tard, ils enquêtaient sur un cas encore plus terrifiant, celui de la famille Perron. Apparitions démoniaques, blessures inexpliquées, portes qui claquent et cauchemars qui deviennent réalité... les phénomènes paranormaux étaient nombreux sur la ferme des Perron. Jusqu'à ce qu'après la sortie du film, des détails importants ressortent sur ce qui s'est réellement passé à Harrisville en 1971.

Dans ce concept inspiré des vidéos Murder, Mystery & Makeup de Bailey Sarian, notre animatrice Simone vous raconte un cas creepy, que ce soit une histoire de meurtre, une histoire de fantômes ou une légende urbaine. Bon visionnement!

Découvrez la véritable histoire derrière le film The Conjuring dans la vidéo ci-dessus!

